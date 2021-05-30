Erau foarte mândrii să se vaccineze... Acum, sunt morţi !

De luni de zile, guvernul ne bate la cap : " Port mască. Salvez vieţi."

Acum, cerinţa ar fi mai degrabă : " Distribui acest video. Salvez vieţi."



Acest video prezintă câteva persoane care erau dealtfel, foarte mândre că se vaccinează... Aceasta i-a ucis uneori foarte rapid (2 ore mai târziu), adesea în suferinţe atroce.

Uneori, pur si simplu, în timpul somnului lor. Acestea sunt treizeci şi cinci de persoane printre sutele de mii care mor sau care suferă de efecte secundare în urma acestor injecţii care ne sunt înşelător prezentate, ca vaccinuri.



Mai mult ca niciodată, aceste injectii cu material modificat genetic, vă fac să riscaţi mult mai mult decât COVID-ul însuşi. În plus, ele nu imunizează deloc, ele nu vă scutesc de mască şi de aplicarea regulilor de distanţare, si vă fac de şase ori mai contagioşi (şi periculoşi) decât cineva neinjectat.



Acceptând să fiţi injectaţi cu aceste aşa zise " vaccinuri anti-COVID ", nu numai că nu protejaţi pe nimeni ci, mai ales, vă puneţi anturajul în pericol !