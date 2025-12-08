Verdad de la Escritura Oculta - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Matthew McWhorter sobre su libro “Canon Crossfire”, el cual explora los orígenes y la autenticidad de los primeros textos cristianos. McWhorter, un exabogado de la Ivy League, profundiza en las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la católica, la ortodoxa y la protestante, y los distintos libros que cada una acepta. Habla sobre el contexto histórico, el papel de la iglesia primitiva y la evidencia que respalda la autenticidad de estos textos. McWhorter enfatiza la importancia del análisis crítico y la necesidad de consistencia al interpretar las escrituras religiosas, destacando la importancia de entender la cadena de custodia de la evidencia.