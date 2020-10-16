© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SHADOW GATE 2.0 PATRIOTS U.S. CITIZENS ARE BEING ATTACKED BY THE U.S. GOVERNMENT, CONGRESS, SENATE AND PENTAGON. JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
Follow
0
Download MP3
Share
Report
81 views • October 16, 2020
PATRIOTS,
THE UNITED STATES GOVERNMENT HAS ATTACKED THE U.S. CITIZENS
WITH THE SEPTEMBER 11, 2001 PENTAGON, NATO, CHENEY, BUSH ATTACK ON THE WORLD TRADE CENTER BUILDINGS 1, 2 AND 7
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
AND THE PENTAGON
THE U.S. GOVERNMENT FINANCED NIH, NIAID, THE PENTAGON & ITs Ft DETRICK NAZI BIOWEAPONS LABS, AND 212 BSL 4 BIOWEAPONS LABS
THE PENTAGON COLLUDED WITH THE U.N. AND W.H.O. TO PUT THE 7th U.N. MILITARY GAMES IN WUHAN, THE SAME LOCATION THAT THE PENTAGON CONSTRUCTED CHINA s FIRST BSL 4 BIOWEAPONS LAB, KNOWN AS CHINA s Ft DETRICK. https://banned.video/watch?id=5e3de4689c3a850024581cc0
Dr. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT HIGHLY RECOMMENDED TO TRUMP ON FEBRUARY 8, 2020 TO CLOSE DOWN ALL BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES IMMEDIATELY.
THE FBI AND CIA ATTACK GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS TO DENY VETERANS MEDICAL CLAIMS DUE TO FUCKED UP CONTAMINATED ANTHRAX VACCINES WHERE 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 80 % WERE PHYSICALLY HARMED BY THE EXPERIMENTAL VACCINE. THEN, THE PENTAGON USED DEPLETED URANIUM COATED ROUNDS IN KUWAIT AND THE RADIOACTIVE PARTICLES PENETRATED SOLDIERS BODIES AND TRANSFERRED TO SPOUSE. SO THE FBI GATHER THE RECORDS - TREASON AND THE CIA BLEW UP THE RECORDS TO MAKE CLAIMS DIFFICULT FOR SICK VETERANS - TREASON
PENTAGON PLANNED ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERANs MEDICAL RECORDS ( PENTAGON, FBI, & CIA )
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
WE HAVE KNOWN FOR YEARS ABOUT THE CIA STEERING FALSE INFORMATION TO U.S. CITIZENS PROJECT MOCKINGBIRD AND NOW WHAT MILLIE HAS EXPOSED IN SHADOW GATE 1.O AND SHADOW GATES 2.0
WE NOW HAVE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX CONTRACTORS BEING AWARDED COVID-19 CORONA BIOWEAPON- AN ATTACK BY DONALD J. TRUMP AND THE PENTAGON ON THE UNITED STATES ECONOMY AND CITIZENS; WORSE, AN ATTACK ON THE U.S. CONSTITUTION.
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
1. COUNTER THE VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION BY FEDERAL, STATE AND LOCAL GOVERNMENTS REMOVE THOSE WHO ARE VIOLATING THE CONSTITUTION - ARREST THEM AND COURT MARTIAL THEM FOR TREASON
2. VOTE OUT EVERY SINGLE CONGRESS MEMBER AND SENATOR
TRUMP HAD SECRET MEETINGS WITH CONGRESS, GOVERNORS, AND SENATORS PRIOR TO THE CORONA BIOWEAPON ATTACK
3. VOTE OUT TRUMP AND WRITE IN JESSE VENTURA TRUMP SIGNED WARPSPEED TREASON EXECUTIVE ORDER ON SEPTEMBER 19, 2019 A FULL MONTH BEFORE THE CORONA BIOWEAPON ATTACK AT THE 7th UN MILITARY GAMES; ATTACKED BY PENTAGON, FAUCI, AND NIH OPERATED WUHAN LAB.
3 VOTE OUT EVERY CONGRESS MEMBER AND SENATOR ( THESE ARE THE TRAITORS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO BE SILENT ABOUT OBAMA & BIDENs MURDER OF SEAL TEAM 6 AND FAKE BIN LADEN KILL ) ONLY HIRE SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT
###REMOVE SHUT DOWN THE CRIMINAL FBI DEFUND IT AND REMOVE IT FROM THE STATES
### REMOVE ALL GOVERNORS THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION USING THE FAKE CORONA COVID-19 FLU TO VIOLATE THE BILL OF RIGHTS OF U.S. CITIZENS ARREST THEM AND COURT MARTIAL FOR TREASON
### ENSURE PATRIOTS THAT ALL POLITICIANS ONLY SERVE ONE [ READ ONLY 1 TERM & AND NO LAWYERS or ESQs ]
### THAT INCLUDES EVEN TRAITOR TRUMP WHO SIGNED USMCA AND FASBE56 ( DURING KAVANAUGH COVER HEARINGS & NOT VETOED BY TRUMP. TREASON- TRUMP CONVERTED IN 2017 HIS LOYALTY TO ISRAEL BY CONVERTING TO JUDIASM IN SECRET TRUMP IS ISRAEL FIRST NOT AMERICA FIRST WRITE IN PATRIOT JESSE VENTURA
TRUMP IS AN ISRAELI ASSET
### ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE NOT IN THE U.S. GOVERNMENT IN ANY POSITION
### ONLY ELECT SENATE AND CONGRESS MEMBERS THAT SHUT DOWN THE IRS
### ONLY ELECT SENATE AND CONGRESS MEMBERS THAT ELIMINATE THE NSA THAT VIOLATE THE 4th AMENDMENT
### SHUT DOWN THE CORRUPT CRIMINAL DEPARTMENT OF JUSTICE AND PURGE THE TRAITORS FIRE WILLIAM BARR AND PATRIOTS IT WILL BE UP TO U.S. TO ARREST COMEY, BRENNAN, CLAPPER, LYNCH, HOLDER, OBAMA, BIDEN, STROKTZ, PAGE. AND IMPOSE THE PENALTY FOR TREASON.
### CUT THE BUDGET OF THE PENTAGON BY 50 % AND FIRE ALL 2 STAR AND ABOVE GENERALS. ONLY WHEN $ 200 TRILLION IS RETURNED TO THE CITIZENS OF THE UNITED STATES.
https://www.millennialmillie.com/post/shadow-gate-2-0-full-movie
The first installment of Shadow Gate demonstrated that the shadow government consists of government contractors; defense, intelligence, security, and so on.
When the first trailer was aired, a little known Anonymizer project called ION 2 was scrapped.
THE UNITED STATES GOVERNMENT HAS ATTACKED THE U.S. CITIZENS
WITH THE SEPTEMBER 11, 2001 PENTAGON, NATO, CHENEY, BUSH ATTACK ON THE WORLD TRADE CENTER BUILDINGS 1, 2 AND 7
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
AND THE PENTAGON
THE U.S. GOVERNMENT FINANCED NIH, NIAID, THE PENTAGON & ITs Ft DETRICK NAZI BIOWEAPONS LABS, AND 212 BSL 4 BIOWEAPONS LABS
THE PENTAGON COLLUDED WITH THE U.N. AND W.H.O. TO PUT THE 7th U.N. MILITARY GAMES IN WUHAN, THE SAME LOCATION THAT THE PENTAGON CONSTRUCTED CHINA s FIRST BSL 4 BIOWEAPONS LAB, KNOWN AS CHINA s Ft DETRICK. https://banned.video/watch?id=5e3de4689c3a850024581cc0
Dr. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT HIGHLY RECOMMENDED TO TRUMP ON FEBRUARY 8, 2020 TO CLOSE DOWN ALL BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES IMMEDIATELY.
THE FBI AND CIA ATTACK GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS TO DENY VETERANS MEDICAL CLAIMS DUE TO FUCKED UP CONTAMINATED ANTHRAX VACCINES WHERE 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 80 % WERE PHYSICALLY HARMED BY THE EXPERIMENTAL VACCINE. THEN, THE PENTAGON USED DEPLETED URANIUM COATED ROUNDS IN KUWAIT AND THE RADIOACTIVE PARTICLES PENETRATED SOLDIERS BODIES AND TRANSFERRED TO SPOUSE. SO THE FBI GATHER THE RECORDS - TREASON AND THE CIA BLEW UP THE RECORDS TO MAKE CLAIMS DIFFICULT FOR SICK VETERANS - TREASON
PENTAGON PLANNED ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERANs MEDICAL RECORDS ( PENTAGON, FBI, & CIA )
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
WE HAVE KNOWN FOR YEARS ABOUT THE CIA STEERING FALSE INFORMATION TO U.S. CITIZENS PROJECT MOCKINGBIRD AND NOW WHAT MILLIE HAS EXPOSED IN SHADOW GATE 1.O AND SHADOW GATES 2.0
WE NOW HAVE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX CONTRACTORS BEING AWARDED COVID-19 CORONA BIOWEAPON- AN ATTACK BY DONALD J. TRUMP AND THE PENTAGON ON THE UNITED STATES ECONOMY AND CITIZENS; WORSE, AN ATTACK ON THE U.S. CONSTITUTION.
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
1. COUNTER THE VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION BY FEDERAL, STATE AND LOCAL GOVERNMENTS REMOVE THOSE WHO ARE VIOLATING THE CONSTITUTION - ARREST THEM AND COURT MARTIAL THEM FOR TREASON
2. VOTE OUT EVERY SINGLE CONGRESS MEMBER AND SENATOR
TRUMP HAD SECRET MEETINGS WITH CONGRESS, GOVERNORS, AND SENATORS PRIOR TO THE CORONA BIOWEAPON ATTACK
3. VOTE OUT TRUMP AND WRITE IN JESSE VENTURA TRUMP SIGNED WARPSPEED TREASON EXECUTIVE ORDER ON SEPTEMBER 19, 2019 A FULL MONTH BEFORE THE CORONA BIOWEAPON ATTACK AT THE 7th UN MILITARY GAMES; ATTACKED BY PENTAGON, FAUCI, AND NIH OPERATED WUHAN LAB.
3 VOTE OUT EVERY CONGRESS MEMBER AND SENATOR ( THESE ARE THE TRAITORS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO BE SILENT ABOUT OBAMA & BIDENs MURDER OF SEAL TEAM 6 AND FAKE BIN LADEN KILL ) ONLY HIRE SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT
###REMOVE SHUT DOWN THE CRIMINAL FBI DEFUND IT AND REMOVE IT FROM THE STATES
### REMOVE ALL GOVERNORS THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION USING THE FAKE CORONA COVID-19 FLU TO VIOLATE THE BILL OF RIGHTS OF U.S. CITIZENS ARREST THEM AND COURT MARTIAL FOR TREASON
### ENSURE PATRIOTS THAT ALL POLITICIANS ONLY SERVE ONE [ READ ONLY 1 TERM & AND NO LAWYERS or ESQs ]
### THAT INCLUDES EVEN TRAITOR TRUMP WHO SIGNED USMCA AND FASBE56 ( DURING KAVANAUGH COVER HEARINGS & NOT VETOED BY TRUMP. TREASON- TRUMP CONVERTED IN 2017 HIS LOYALTY TO ISRAEL BY CONVERTING TO JUDIASM IN SECRET TRUMP IS ISRAEL FIRST NOT AMERICA FIRST WRITE IN PATRIOT JESSE VENTURA
TRUMP IS AN ISRAELI ASSET
### ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE NOT IN THE U.S. GOVERNMENT IN ANY POSITION
### ONLY ELECT SENATE AND CONGRESS MEMBERS THAT SHUT DOWN THE IRS
### ONLY ELECT SENATE AND CONGRESS MEMBERS THAT ELIMINATE THE NSA THAT VIOLATE THE 4th AMENDMENT
### SHUT DOWN THE CORRUPT CRIMINAL DEPARTMENT OF JUSTICE AND PURGE THE TRAITORS FIRE WILLIAM BARR AND PATRIOTS IT WILL BE UP TO U.S. TO ARREST COMEY, BRENNAN, CLAPPER, LYNCH, HOLDER, OBAMA, BIDEN, STROKTZ, PAGE. AND IMPOSE THE PENALTY FOR TREASON.
### CUT THE BUDGET OF THE PENTAGON BY 50 % AND FIRE ALL 2 STAR AND ABOVE GENERALS. ONLY WHEN $ 200 TRILLION IS RETURNED TO THE CITIZENS OF THE UNITED STATES.
https://www.millennialmillie.com/post/shadow-gate-2-0-full-movie
The first installment of Shadow Gate demonstrated that the shadow government consists of government contractors; defense, intelligence, security, and so on.
When the first trailer was aired, a little known Anonymizer project called ION 2 was scrapped.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.