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02 Mantra 108 Cristo Buda Amor
Runenkraftraunen
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5 views • August 24, 2023

Mantra 108 - Cristo - Buda - Amor

ᛉ ᛟ

Eu sou a divina consciência de Cristo!

Sou a consciência iluminada de Buda!

Eu sou o amor incondicional e a bênção de meus inimigos!

ᛉ ᛟ


ᛉ (Algiz) e ᛟ (Ottawa) servem como runas protetoras para assegurar esse mantra energeticamente. ᛉ (Algiz) significa proteção da poder do alce e defesa, ancora-nos entre a terra e o céu e nos concede a proteção da Mãe Terra e das forças cósmicas. 

ᛟ (Othala) simboliza a cerca ao redor de sua casa e, portanto, a proteção dela. ᛟ (Othala) representa, por um lado, o patrimônio material da sua família (casa, fazenda, terra) e, por outro, o patrimônio espiritual dos seus antepassados (tradições, valores, crenças). Essas raízes espirituais lhe dão força, apoio e coragem.


108 simboliza os 108 nomes (aspectos) de Deus. 108 = 12 (perfeição, unidade, completude) x 9 (trindade tripla, conclusão, cura).

O mantra traz seu poder criativo (consciência de Cristo), sua sabedoria e conhecimento (consciência de Buda) e seu amor incondicional para o campo. É importante que abençoemos nossos inimigos no processo para nos libertarmos do ódio, da raiva e da impotência.

Esse mantra pode ajudá-lo a manifestar uma realidade de abundância, sabedoria e amor. Sugiro que você entoe esse mantra 108 vezes por 108 dias e observe sua vida mudar. Se desejar, você também pode executá-lo quando for dormir e estará programando sua mente subconsciente de forma positiva, ajudando a trazer suas manifestações para sua vida.

Fui inspirado a escrever esse mantra por Ygi, do canal de Telegram Ygdradsoul. O Mantra me ajudou a sair de uma situação muito dolorosa de impotência e humor depressivo. Por isso, produzi a música e o vídeo para compartilhá-lo com outras pessoas. Obrigado, Ygi!!!


Por favor, inscreva-se também em meus outros canais:

Rumble: https://rumble.com/user/Runenkraftraunen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpxoIRurqsK8mvo2lg33Zhw/videos

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Telegram: https://t.me/Runenkraftraunen


Se você gostaria de apoiar minha devoção às runas, música e meditações:

Paypal: paypal.me/pyrluc

ou

Titular da conta: Markus Becker IBAN: BE33 9670 6273 7946 Código do banco: TRWIBEB1XXX Wise Europe SA

Muito obrigado!


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