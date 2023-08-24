02 Mantra 108 Cristo Buda Amor

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Mantra 108 - Cristo - Buda - Amor
ᛉ ᛟ
Eu sou a divina consciência de Cristo!
Sou a consciência iluminada de Buda!
Eu sou o amor incondicional e a bênção de meus inimigos!
ᛉ ᛟ
ᛉ (Algiz) e ᛟ (Ottawa) servem como runas protetoras para assegurar esse mantra energeticamente. ᛉ (Algiz) significa proteção da poder do alce e defesa, ancora-nos entre a terra e o céu e nos concede a proteção da Mãe Terra e das forças cósmicas.
ᛟ (Othala) simboliza a cerca ao redor de sua casa e, portanto, a proteção dela. ᛟ (Othala) representa, por um lado, o patrimônio material da sua família (casa, fazenda, terra) e, por outro, o patrimônio espiritual dos seus antepassados (tradições, valores, crenças). Essas raízes espirituais lhe dão força, apoio e coragem.
108 simboliza os 108 nomes (aspectos) de Deus. 108 = 12 (perfeição, unidade, completude) x 9 (trindade tripla, conclusão, cura).
O mantra traz seu poder criativo (consciência de Cristo), sua sabedoria e conhecimento (consciência de Buda) e seu amor incondicional para o campo. É importante que abençoemos nossos inimigos no processo para nos libertarmos do ódio, da raiva e da impotência.
Esse mantra pode ajudá-lo a manifestar uma realidade de abundância, sabedoria e amor. Sugiro que você entoe esse mantra 108 vezes por 108 dias e observe sua vida mudar. Se desejar, você também pode executá-lo quando for dormir e estará programando sua mente subconsciente de forma positiva, ajudando a trazer suas manifestações para sua vida.
Fui inspirado a escrever esse mantra por Ygi, do canal de Telegram Ygdradsoul. O Mantra me ajudou a sair de uma situação muito dolorosa de impotência e humor depressivo. Por isso, produzi a música e o vídeo para compartilhá-lo com outras pessoas. Obrigado, Ygi!!!
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