www.scabelum.com

A las 20:30 entrevistamos a Nadiya Popel, ella es médico de Familia, y trabaja en el Hospital General Mateu Orfila en Menorca, exactamente medicina de urgencias. También conoce la fitoterapia, ozonoterapia, terapia de frecuencias Rife, magnetoterapia. Estudia terapia energética. TEMA: Hidroterapia. Balneario de Mondaritz A las 21:00 Lluc Navarro hablará sobre el Encuentro de Buscadores, los retiros de vida en comunidad que estoy haciendo, esta va a ser la cuarta temporada ya. Creo que es interesante también hablar de cómo empezaron, en pleno primer confinamiento, cuando me cedieron una casa en el pirineo y empezamos los primeros retiros sin luz y acomodando lo justo y necesario para que viniera más gente la próxima semana, y con ellos seguir acomodando. (23 de Mayo 2023)

