Rebelianci Wolnej Syryjskiej Armii zmuszają więźnia by został zamachowcem samobójcą.

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Rebelianci Wolnej Syryjskiej Armii zmuszają więźnia by został zamachowcem samobójcą.
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34 views • November 09, 2020
BBC ocenzurowało artykuły i film pokazujący syryjskich rebeliantów zmuszających więźnia aby został zamachowcem-samobójcą, co na mocy Konwencji Genewskich jest zbrodnią wojenną. Cenzura pojawiła się prawdopodobnie dlatego, że stawia w złym świetle bojowników Wolnej Syryjskiej Armii i wysiłki medialne zachodnich mediów starające się przedstawiać rebeliantów jako wspaniałych bojowników o wolność.
Nie jest to oczywiście odosobniony przykład zbrodni jakie są popełniane na co dzień przez tzw rebeliantów.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/polityka/rebelianci_wolnej,p1693492197
Nie jest to oczywiście odosobniony przykład zbrodni jakie są popełniane na co dzień przez tzw rebeliantów.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/polityka/rebelianci_wolnej,p1693492197
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