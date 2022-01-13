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BOOM ! Les vaccinés sont pucés et détectables par Bluetooth + 5G
luciole
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93 views • January 13, 2022
4 décembre 2021 : https://odysee.com/@cQfd:7/BOOM-!-Les-vaccin%C3%A9s-sont-puc%C3%A9s-et-d%C3%A9tectables-par-Bluetooth:a
Savoir ? Voir ça ! : https://odysee.com/@cQfd:7
@cQfd

Lien de partage de la chaîne : https://odysee.com/@cQfd:7?r=EPYZFRTrHMZVsrcaX2tqhiAsHp6ZrFTp

Sur le même sujet :
2022 : Contenus effrayants des Vaccins Covid-19 - Tout était vrai - Réveillez-vous
https://odysee.com/@cQfd:7/Contenus-effrayants-des-Vaccins-Covid-19---Tout-%C3%A9tait-vrai---R%C3%A9veillez-vous:e
2021 : Détection par bluetooth des vaccinés dans un avion (2 minutes) :
https://odysee.com/@cQfd:7/D%C3%A9tection-par-bluetooth-des-vaccin%C3%A9s-dans-un-avion:7
2021 : Constat d'huissier que les vaccinés sont pucés et détectables via Bluetooth par Maître Brusa de l'association Reaction-19 :
https://odysee.com/@cQfd:7/Constat-d'huissier-que-les-vaccin%C3%A9s-sont-puc%C3%A9s-et-d%C3%A9tectables-via-Bluetooth-par-Ma%C3%AEtre-Brusa-de-Reaction19:b
2021 : Contenu des vaccins, conférence du Dr Astrid Stuckelberger, âme sensible s'abstenir (7 minutes) :
https://odysee.com/@cQfd:7/Conf%C3%A9rence-du-Dr-Astrid-Stuckelberger-en-Suisse:b
2021 : Conférence du Dr Franc Zalewski sur le contenu des vaccins, oxyde de graphène ou la chose ou l'hydre, âme sensible s'abstenir (14 minutes) :
https://odysee.com/@cQfd:7/La-Chose---Dr-Franc-Zalewski---Sous-Titrage-en-Fran%C3%A7ais:1
2021 : Antidote contre l'oxyde de graphène et les protéines SPIKE du virus, interview du Dr Astrid Stuckelberger et Dr Andreas Kalcker + document à télécharger (< 3 minutes + 10 minutes) :
https://odysee.com/@cQfd:7/Antidote_Dr_Astrid_Stuckelberger_et_DR_Andreas_Kalcker_Le_DIOXYDE_de_CHLORE_neutralise_la_prot%C3%A9ine_spike_et_le_graph%C3%A8ne:3

https://odysee.com/@cQfd:7/Antidote_vaccin_covid_spike_graph%C3%A8ne:4

Sur l'origine de cette Séquence historique :

1995 : Conférence et mise en garde du Dr Pierre Gilbert (2 minutes à écouter) :
https://odysee.com/@cQfd:7/pierre-gilbert-en-1995:c
2005 : Aux origines du projet, conférence de Bill Gates (3 minutes pour comprendre) :
https://odysee.com/@cQfd:7/Vaccin-anti-glande-pin%C3%A9ale-%C3%A9piphyse:7
2017 : Le graphène et les neurosciences, conférence de Laetitia Marty, chercheur au CNRS (< 4 minutes pour comprendre) :
https://odysee.com/@cQfd:7/cnrs_graphene_mai_2016:7
2019-2021 : Comprendre la manipulation de la séquence historique (22 minutes, ça vaut vraiment la peine de visionner)
https://odysee.com/@cQfd:7/MENTICIDE-MANIPULATION-MENTALE-ET-LE-MEURTRE-DE-L-ESPRIT:5

Sur l'Oxyde de graphène et les effets secondaires :

Nombre d'effets secondaires :
https://odysee.com/@cQfd:7/Nombre-d'effets-secondaires-de-divers-vaccins,-dont-covid-19,-ces-50-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es:9
Bras magnétiques :
https://odysee.com/@cQfd:7/Vaccins-Covid-ARNm---Aimantation-au-point-d'injecttion---Compilation-de-bras-devenus-magn%C3%A9tiques-avec-aimant-ou-cuilli%C3%A8re,-:e
Expérience mettant en oeuvre des métaux-fluides type "oxyde de graphène" et un aimant ou champ électro-magnétique :
https://odysee.com/@cQfd:7/Exp%C3%A9rienceoxyde_de_graph%C3%A8ne%C3%A9lectro-magn%C3%A9tique:6

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