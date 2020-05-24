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DES PREUVES ? LES VOILÀ EN IMAGE. LES CHEMTRAILS SONT DES POISONS. TEMOIGNAGE D'UN PILOTE ÉPINGLÉ.
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45 views • May 24, 2020
Import YT 17 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=uSVXOftBhog&feature=youtu.be
Chaine YT insoumis jules ngan soutien aux gilets jaunes : https://www.youtube.com/channel/UC3bNTR1h-CmSsoyWlZpd5hw
https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheProduit/DisplayProduit?ProduitCommercialId=199&search=DIBROM
https://controle-aerien.chakram.info/les-routes-aeriennes/
airbus felix •
Et la désinformation continue...
- La plupart des photos sont des citernes remplies d'eau, utilisées pour simuler différentes configurations de chargement (position du centre de gravité) lors de vols tests. Cela permet de calculer les vitesses de décrochage, vitesse de décollage,...
- D'autres montrent le "fuel jettison system" qui permet de larguer le carburant quand, en cas d'urgence, l'avion est trop lourd pour pouvoir atterrir.
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lestage_de_carburant
- On peut aussi voir des sondes afin d'effectuer des mesures atmosphériques, utilisés par les institutions de recherche météorologique.
- Des photos d'avion de lutte incendie. Les réservoirs contiennent des retardateurs de feu. Voici un C130, comme sur les photos, en train d'éteindre un feu: https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104558/modular-airborne-fire-fighting-system/
- La photo a 2:21 est un gros fake, voici l'originale : https://www.dailymail.co.uk/news/article-2042680/Wall-Street-Protests-Continental-United-Airlines-pilots-fed-bosses.html
- Quant à la Séverac, elle ne raconte que des conneries.
1. "Les avions doivent voler au-dessus de 8000m", FAUX. Aucune règle imposant une altitude minimale de 8000m existe. Des turboprop style ATR ou Q400 n'atteignent même pas cette altitude.
2. "Les contrails disparaissent après quelques minutes", FAUX. Les contrails sont des nuages. Comme tous les nuages, tant que l'air est saturé en vapeur d'eau, c'est à dire qu'il ne peut plus contenir de molécules d'eau à une température donnée, le nuage/contrail restera. Il ne faut pas un minimum de 70% d'humidité, sinon il n'y a pas de saturation du milieu, il faut 100%. A cette altitude l'air est très froid, de -40°C à -60°C,et donc ne sait contenir que très peu de vapeur d'eau. La combustion dans le réacteur apporte des noyaux de condensation et de la vapeur d'eau, qui une fois mélangé à l'air ambiant, le sature et un nuage se forme.
3. L'aluminium est un des composés métalliques les plus présents naturellement dans la terre. On peut imaginer que cela varie en fonction de la localisation, et donc qu'à certains endroits, sa concentration ne permet pas la culture. Ça me parait plus sensé comme supposition.
- Concernant la prétendue intoxication au souffre, regardez windy.com, allez dans polluants et sélectionnez "Masse SO2", vous verrez que les concentrations en souffre sont normales, et en-dessous des concentrations potentiellement toxiques.
Chaine YT insoumis jules ngan soutien aux gilets jaunes : https://www.youtube.com/channel/UC3bNTR1h-CmSsoyWlZpd5hw
https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheProduit/DisplayProduit?ProduitCommercialId=199&search=DIBROM
https://controle-aerien.chakram.info/les-routes-aeriennes/
airbus felix •
Et la désinformation continue...
- La plupart des photos sont des citernes remplies d'eau, utilisées pour simuler différentes configurations de chargement (position du centre de gravité) lors de vols tests. Cela permet de calculer les vitesses de décrochage, vitesse de décollage,...
- D'autres montrent le "fuel jettison system" qui permet de larguer le carburant quand, en cas d'urgence, l'avion est trop lourd pour pouvoir atterrir.
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lestage_de_carburant
- On peut aussi voir des sondes afin d'effectuer des mesures atmosphériques, utilisés par les institutions de recherche météorologique.
- Des photos d'avion de lutte incendie. Les réservoirs contiennent des retardateurs de feu. Voici un C130, comme sur les photos, en train d'éteindre un feu: https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104558/modular-airborne-fire-fighting-system/
- La photo a 2:21 est un gros fake, voici l'originale : https://www.dailymail.co.uk/news/article-2042680/Wall-Street-Protests-Continental-United-Airlines-pilots-fed-bosses.html
- Quant à la Séverac, elle ne raconte que des conneries.
1. "Les avions doivent voler au-dessus de 8000m", FAUX. Aucune règle imposant une altitude minimale de 8000m existe. Des turboprop style ATR ou Q400 n'atteignent même pas cette altitude.
2. "Les contrails disparaissent après quelques minutes", FAUX. Les contrails sont des nuages. Comme tous les nuages, tant que l'air est saturé en vapeur d'eau, c'est à dire qu'il ne peut plus contenir de molécules d'eau à une température donnée, le nuage/contrail restera. Il ne faut pas un minimum de 70% d'humidité, sinon il n'y a pas de saturation du milieu, il faut 100%. A cette altitude l'air est très froid, de -40°C à -60°C,et donc ne sait contenir que très peu de vapeur d'eau. La combustion dans le réacteur apporte des noyaux de condensation et de la vapeur d'eau, qui une fois mélangé à l'air ambiant, le sature et un nuage se forme.
3. L'aluminium est un des composés métalliques les plus présents naturellement dans la terre. On peut imaginer que cela varie en fonction de la localisation, et donc qu'à certains endroits, sa concentration ne permet pas la culture. Ça me parait plus sensé comme supposition.
- Concernant la prétendue intoxication au souffre, regardez windy.com, allez dans polluants et sélectionnez "Masse SO2", vous verrez que les concentrations en souffre sont normales, et en-dessous des concentrations potentiellement toxiques.
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