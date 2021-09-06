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CDL Spéciale LIVE : tenir bon et ne rien concéder en temps de crise
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40 views • September 06, 2021
jeudi 2 septembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL103Bis:1
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Cette conversation spéciale en direct réservée aux membres de la chaîne privée poursuit plusieurs objectifs :
— vous présenter la nouvelle orientation que prendront les conversations du lundi, afin de mieux vous soutenir au travers de cette crise qui n'en finit pas de se prolonger ;
— vous donner un premier repère pour que vous puissiez vous recentrer malgré le chaos organisé autour de nous ;
— vous donner l'opportunité de poser vos questions très concrètes à propos des challenges et des difficultés que vous rencontrez au quotidien.
Dans la dernière partie de cette session en direct, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Mais surtout, mes collaboratrices prendront note de toutes les questions que vous aurez posées. Ce sont ces questions qui alimenteront la thématique des prochaines conversations du lundi, leur donnant donc une orientation beaucoup plus orientée sur les solutions pratiques pour tenir bon et pour ne rien concéder.
Ma question : quels sont, concrètement, la principale difficulté, le principal problème, le principal challenge, la principale conséquence négative auxquels vous êtes confronté(e) à cause de cette pseudo-pandémie érigée en crise sanitaire mondiale ?
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