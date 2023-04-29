Les Nations Unies sont devenues folles à cause de cela | Redacted with Natali and Clayton Morris

Les Nations unies sont devenues folles à cause de cela | Caviardé avec Natali et Clayton Morris



Les Nations Unies disent que nous devrions décriminaliser toutes les activités sexuelles et liées à la drogue au nom des droits de l'homme, y compris les relations sexuelles avec les mineurs. Et elles veulent que vous puissiez faire vos besoins dans la rue. Est-ce un progrès ?

C'est ce qu'affirme une organisation des Nations unies, l'ONUSIDA, dans [un rapport] (https://www.unaids.org/en/resources/p...) publié le 8 mars à l'occasion de la Journée de la femme. Il s'agit d'une sorte de suggestion de meilleures pratiques à l'intention des communautés internationales sur la manière de contrôler "les comportements associés au sexe, à la reproduction, au VIH, à la consommation de drogues, au sans-abrisme et à la pauvreté". La suggestion de base est la suivante : ne le faites pas.

Il s'agit d'un document étrange, mais le plus étrange est le principe 16 qui suggère qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les relations sexuelles consensuelles. Il suggère également qu'il n'y a pas de sanctions pénales pour le travail sexuel, l'achat ou la vente, ni de conséquences pénales pour les personnes qui gagnent de l'argent grâce au travail sexuel d'autres personnes. Nous avions l'habitude d'appeler ces personnes des proxénètes. Est-ce encore le cas ?

Le rapport propose également de décriminaliser la consommation et la possession de drogues, et de laisser les sans-abri faire leurs besoins dans la rue.

Qu'en est-il de votre droit à vivre dans des endroits où les gens ne consomment pas de drogues, ne font pas leurs besoins sur les trottoirs, ne vendent pas d'autres personnes pour le sexe et n'ont pas de relations sexuelles avec des mineurs ? Apparemment, vous n'avez pas ce droit. On dirait vraiment que l'ONU est en faveur de la désintégration sociale, n'est-ce pas ?