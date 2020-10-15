© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BILL GATES IS A VACCINE BIOWEAPON TERRORIST AND CO-CONSPIRATOR IN THE CRIMINAL ACTIVTIES OF ANTHONY FAUCI, NIH, NIAID, FDA, CDC, DARPA AND THE PENTAGON
Follow
0
Download MP3
Share
Report
50 views • October 15, 2020
PATRIOTS
BILL GATES; THE GATES FOUNDATION TAKING A PATENT OUT SUCH AS DESCRIBED IS PREMEDITATED SLAVERY INTENTION WHICH WOULD MAKE BILL GATES A CIVIL WAR I I ARREST ON SIGHT TARGET
COURT MARTIAL & EXECUTE FOR VACCINE BIOTERRORISM; VIOLATING GENEVA CONVENTION; VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
GATES IS NOT THE ONLY ONE WHO MUST BE ELIMINATED IN CIVIL WAR I I - THERE ARE 15,000 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT 212 BSL BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES THAT ARE NOW, AFTER THIS CORONA BIOWEAPON ATTACK NOW PRIORITY CIVIL WAR I I TARGETS TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM.
WARPSPEED IS A DECLARATION OF WAR ON THE U S CITIZENS
THE 1st ATTACK WAS THE CORONA BIOWEAPON ATTACK OF FAUCI, NIH, & THE PENTAGON AT WUHAN 7th U.N. MILITARY GAMES; A LOCATION THAT WAS CONSTRUCTED BY FAUCI, THE PENTAGON, & NIH FOR THEIR PATSY CHINA WHO OBAMA AND BIDEN SET UP WHEN Ft DETRICK SOLD COVID-1 TO CHINA & THEN TOLD THEM THEY NEEDED A BSL4 BIOWEAPON LAB TO STORE IT & BEFORE 2015 DID NOT HAVE A SINGLE BSL4 WHILE THE USA HAD 212.
THE PENTAGON COLLUDED w/ NATO & U.N. TO HOLD 7th U.N. MILITARY GAMES IN WUHAN SO THAT THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI WHO WERE OPERATING THE WUHAN BSL 4 LAB TO CONTAMINATE THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WHO ATTENDED INCLUDING THE TRAITORS - THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SENT 350 SOLDIERS TO BE CONTAMINATED THAT BECOME BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE PEOPLE OF THE UNITED STATES.
PATRIOTS
PLAN TO KILL WARPSPEED NAZI VACCINE BIOTERRORIST STORM TROOPERS THROUGHOUT THE UNITED STATES
TRAIN YOUR BROTHERS, SISTERS, MOTHERS, FATHERS, GRANDPARENTS AND CHILDREN TO KILL STORM TROOPERS AND THEIR CONTRACTORS; TO KILL CONTACT TRACERS AND ANYONE WHO TRIES TO ADMINISTER VACCINES WITH METAL NANO PARTICLES; NANO TRACKING; FETAL TISSUE; ALL OF WHICH ALL VACCINES NOW BEEN DETERMINED TO HAVE.
PATRIOTS IN WW II PATRIOTS KILLED NAZIs;
IN VIETNAM PATRIOTS KILLED COMMUNISTS
AND NOW THERE ARE COMMUNISTS IN OUR GOVERNMENT. - S E S
OPERATION WARSPEED IS A NAZI COMMUNIST OPERATION AND PATRIOTS ARE GOING TO KILL IT.......................................... FROM COAST-TO-COAST
THE PENTAGON IS AN ENEMY OF THE UNITED STATES; THAT LINED UP SHIPS IN PEARL HARBOR.
ON SEPTEMBER 11, 2001 THAT s RIGHT -THE PENTAGON, NATO & CANADA; THE CIA AND FBI BOTH OF WHOM BETRAYED THE UNITED STATES CITIZENS
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPT 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN USAF, NAVY, ARMY, & MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THE PENTAGON GAVE 500,000 BIOWEAPON VACCINES THAT KILLED 14,000 ;GAVE 80 % GULF WAR 1 SYNDROM WHICH THE PENTAGON COVERED UP BY DESTROYING & DENYING VETERAN s MEDICAL CLAIMS BY THE FBI GATHERING UP VETERANs MEDICAL RECORDS AND STORING THEM CENTRALLY IN THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING FOR CIA AND SENATORS LIKE DIANNE FEINSTEIN AND JOHN McCAIN TO DESTROY
https://youtu.be/eJ7TkWT1W2c
Friday Early Bird- From The McFiles Vault - Cody Snodgrass On The OKC Bombing
CIA ?
PATRIOTS NEED TO PUT A MILITIA IN EVERY TOWN AND EVERY COUNTY AS AUTHORIZED UNDER THE U.S. CONSTITUTION ARTICLE 1; SECTION 8; PARAGRAPH 15 Militia Clause Article I, Section 8, Clause 15 The Congress shall have Power To ...provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions.... For the Founders, the militia arose from the posse comitatus, constituting the people as a whole and embodying the Anglo-American idea that the citizenry is the best enforcer of the law. “A militia when properly formed,” wrote Richard Henry Lee in his Letters From the Federal Farmer (1787–1788), “are in fact the people themselves . . . and include all men capable of bearing arms.”
EVERY BUSINESS SHOULD OPEN AS NORMAL AND COMPLETELY IGNORE THESE TYRANNICAL GOVERNORS AND MAYORS IN EVERY STATE;
PATRIOTS - IF YOUR BUSINESS IS THREATENED BY GOVERNMENT THUGS AND TYRANTS - CALL YOUR LOCAL MILITIA TO PUT DOWN THIS THREAT; ARREST THOSE VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION UNDER THE COLOR OF LAW PATRIOTS STOP WEARING MASKS
PATRIOTS IN CALIFORNIA STOP TAKING ANY VACCINES AND ARREST GAVIN NEWSOM ON SIGHT
STAY ARMED 100 % OF THE TIME AND BE READY TO DEFEND YOUR FAMILY AND BUSINESSES FROM TYRANTS JUST AS THE FOUNDING FATHERS ENVISIONED. LIFE, LIBERTY AND PURSUIT OF HAPPINESS.
CALL VETERANS TO COME AND HELP YOU DEFEND AGAINST THE NAZI s
GOVERNMENT THUGS AND TYRANTS WHO WANT YOU TO CLOSE; WHO WANT YOU TO WEAR MASKS; WHO WANT TO INTERFERE IN YOUR BUSINESS BY SAYING HOW MANY CUSTOMERS YOU MAY HAVE.
#######VACCINES OF ALL TYPES IS BIOWEAPON TERRORISM
TRUMP WAS PART OF THE ATTACK SHOWN BY WARPSPEED E O 13887 SIGNED SEPTEMBER 19, 2019 SIGNED ONE MONTH BEFORE THE 7th U.N. MILITARY GAMES ATTACK BY PENTAGON, NIH, & FAUCI / GATES
BILL GATES; THE GATES FOUNDATION TAKING A PATENT OUT SUCH AS DESCRIBED IS PREMEDITATED SLAVERY INTENTION WHICH WOULD MAKE BILL GATES A CIVIL WAR I I ARREST ON SIGHT TARGET
COURT MARTIAL & EXECUTE FOR VACCINE BIOTERRORISM; VIOLATING GENEVA CONVENTION; VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
GATES IS NOT THE ONLY ONE WHO MUST BE ELIMINATED IN CIVIL WAR I I - THERE ARE 15,000 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT 212 BSL BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES THAT ARE NOW, AFTER THIS CORONA BIOWEAPON ATTACK NOW PRIORITY CIVIL WAR I I TARGETS TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM.
WARPSPEED IS A DECLARATION OF WAR ON THE U S CITIZENS
THE 1st ATTACK WAS THE CORONA BIOWEAPON ATTACK OF FAUCI, NIH, & THE PENTAGON AT WUHAN 7th U.N. MILITARY GAMES; A LOCATION THAT WAS CONSTRUCTED BY FAUCI, THE PENTAGON, & NIH FOR THEIR PATSY CHINA WHO OBAMA AND BIDEN SET UP WHEN Ft DETRICK SOLD COVID-1 TO CHINA & THEN TOLD THEM THEY NEEDED A BSL4 BIOWEAPON LAB TO STORE IT & BEFORE 2015 DID NOT HAVE A SINGLE BSL4 WHILE THE USA HAD 212.
THE PENTAGON COLLUDED w/ NATO & U.N. TO HOLD 7th U.N. MILITARY GAMES IN WUHAN SO THAT THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI WHO WERE OPERATING THE WUHAN BSL 4 LAB TO CONTAMINATE THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WHO ATTENDED INCLUDING THE TRAITORS - THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SENT 350 SOLDIERS TO BE CONTAMINATED THAT BECOME BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE PEOPLE OF THE UNITED STATES.
PATRIOTS
PLAN TO KILL WARPSPEED NAZI VACCINE BIOTERRORIST STORM TROOPERS THROUGHOUT THE UNITED STATES
TRAIN YOUR BROTHERS, SISTERS, MOTHERS, FATHERS, GRANDPARENTS AND CHILDREN TO KILL STORM TROOPERS AND THEIR CONTRACTORS; TO KILL CONTACT TRACERS AND ANYONE WHO TRIES TO ADMINISTER VACCINES WITH METAL NANO PARTICLES; NANO TRACKING; FETAL TISSUE; ALL OF WHICH ALL VACCINES NOW BEEN DETERMINED TO HAVE.
PATRIOTS IN WW II PATRIOTS KILLED NAZIs;
IN VIETNAM PATRIOTS KILLED COMMUNISTS
AND NOW THERE ARE COMMUNISTS IN OUR GOVERNMENT. - S E S
OPERATION WARSPEED IS A NAZI COMMUNIST OPERATION AND PATRIOTS ARE GOING TO KILL IT.......................................... FROM COAST-TO-COAST
THE PENTAGON IS AN ENEMY OF THE UNITED STATES; THAT LINED UP SHIPS IN PEARL HARBOR.
ON SEPTEMBER 11, 2001 THAT s RIGHT -THE PENTAGON, NATO & CANADA; THE CIA AND FBI BOTH OF WHOM BETRAYED THE UNITED STATES CITIZENS
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPT 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN USAF, NAVY, ARMY, & MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THE PENTAGON GAVE 500,000 BIOWEAPON VACCINES THAT KILLED 14,000 ;GAVE 80 % GULF WAR 1 SYNDROM WHICH THE PENTAGON COVERED UP BY DESTROYING & DENYING VETERAN s MEDICAL CLAIMS BY THE FBI GATHERING UP VETERANs MEDICAL RECORDS AND STORING THEM CENTRALLY IN THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING FOR CIA AND SENATORS LIKE DIANNE FEINSTEIN AND JOHN McCAIN TO DESTROY
https://youtu.be/eJ7TkWT1W2c
Friday Early Bird- From The McFiles Vault - Cody Snodgrass On The OKC Bombing
CIA ?
PATRIOTS NEED TO PUT A MILITIA IN EVERY TOWN AND EVERY COUNTY AS AUTHORIZED UNDER THE U.S. CONSTITUTION ARTICLE 1; SECTION 8; PARAGRAPH 15 Militia Clause Article I, Section 8, Clause 15 The Congress shall have Power To ...provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions.... For the Founders, the militia arose from the posse comitatus, constituting the people as a whole and embodying the Anglo-American idea that the citizenry is the best enforcer of the law. “A militia when properly formed,” wrote Richard Henry Lee in his Letters From the Federal Farmer (1787–1788), “are in fact the people themselves . . . and include all men capable of bearing arms.”
EVERY BUSINESS SHOULD OPEN AS NORMAL AND COMPLETELY IGNORE THESE TYRANNICAL GOVERNORS AND MAYORS IN EVERY STATE;
PATRIOTS - IF YOUR BUSINESS IS THREATENED BY GOVERNMENT THUGS AND TYRANTS - CALL YOUR LOCAL MILITIA TO PUT DOWN THIS THREAT; ARREST THOSE VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION UNDER THE COLOR OF LAW PATRIOTS STOP WEARING MASKS
PATRIOTS IN CALIFORNIA STOP TAKING ANY VACCINES AND ARREST GAVIN NEWSOM ON SIGHT
STAY ARMED 100 % OF THE TIME AND BE READY TO DEFEND YOUR FAMILY AND BUSINESSES FROM TYRANTS JUST AS THE FOUNDING FATHERS ENVISIONED. LIFE, LIBERTY AND PURSUIT OF HAPPINESS.
CALL VETERANS TO COME AND HELP YOU DEFEND AGAINST THE NAZI s
GOVERNMENT THUGS AND TYRANTS WHO WANT YOU TO CLOSE; WHO WANT YOU TO WEAR MASKS; WHO WANT TO INTERFERE IN YOUR BUSINESS BY SAYING HOW MANY CUSTOMERS YOU MAY HAVE.
#######VACCINES OF ALL TYPES IS BIOWEAPON TERRORISM
TRUMP WAS PART OF THE ATTACK SHOWN BY WARPSPEED E O 13887 SIGNED SEPTEMBER 19, 2019 SIGNED ONE MONTH BEFORE THE 7th U.N. MILITARY GAMES ATTACK BY PENTAGON, NIH, & FAUCI / GATES
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.