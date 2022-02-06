Страшилка. «В одном из супермаркетов Китая...»

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"Страшилка из Китая. «В одном из супермаркетов оказался позитивный покупатель. Весь магазин сразу закрыли на карантин, вместе с покупателями»". И КТО НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО ВСЁ ЭТО «РАЗВОД», те верят что «опасно»... На это такое и рассчитано.
«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам...» (Предупреждение из Евангелия).
ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Мир спасёт осознание Явления Матери Мира» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/mir-spasyot-osoznanie-yavleniya-materi-mira
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?» Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском! Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете. Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!» (Из Видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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