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B.I.G. News 58. Враг отступает
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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97 views • January 24, 2022
🧔👩 B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.

🗣 В этом выпуске обсудили:
• Действительно ли сворачивают пландемию;
• Важность сохранения контрольной группы;
• Важность продолжения бойкотов;
• Исследование Гундарова;
• Игры со статистикой;
• Надуманные причины осложнений;
• Контагиозность и тяжесть заболеваний.

📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/

⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/

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— Brighteon, канал Boris Grinblat

❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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