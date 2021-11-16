80% gevaccineerd in vlaanderen, de helft in de ziekenhuizen is volledig gevaccineerd zegt Steven

Prof. Dr. Steven van Gucht viroloog Sciensano zegt dat het niet zuiver een probleem is van niet gevaccineerden, hij is geen voorstander van verplicht vaccineren voor de algemene bevolking net als Alexander De Croo, de premier van België.Steven beweert net als Alexander dat vaccins veilig zijn.Gelukkig zijn ook beiden in het bezit van een glazen bol zodat ze de lange termijn gevolgen ook al weten.Er zijn in feite 3 groepen, maar men spreekt soms op een misleidende manier zodat het lijkt alsof er maar 2 groepen zijn. Er zijn:A) Niet gevaccineerde burgers met natuurlijk verkregen immuniteit. ??%B) Dubbel gevaccineerde burgers met of zonder doormaken covid. ??%C) niet gevaccineerde burgers zonder immuniteit. ??%en single shot gevaccineerden waar een dubble shot nodig is.Toon ons de cijfers van deze 3 groepen AUB.Vanaf 1 april 2022 kan ontslag volgen voor niet gevaccineerden in de zorgsector (alweer een zieke 1 april grap). Het gaat over zorgkundigen, verpleegkundigen, artsen, logopedisten, kinesisten, mensen in ziekenhuizen, in woonzorgcentra maar ook daar buiten tot en met apothekers bijvoorbeeld zegt Frank Vandenbroucke.