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26.11.2021. Абзац! ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС УЖЕ БЫЛО 200 лет назад (Выпуск № 228 часть I (1)).
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9521 views • November 26, 2021
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Содержание:
02:19 Это уже было, то что собираются вводить до 1 июня 2022 года. https://www.youtube.com/watch?v=2vj7dCuEXu8.
16:07 Первый день ограничений в общественном транспорте Казани. https://www.youtube.com/watch?v=4FOikWl-8QE.
23:43 Законопроект о QR-кодах отложили на месяц. Дмитрий Потапенко. https://www.youtube.com/watch?v=I2GXvySt_Sc.
32:45 Слушание законопроекта о QR кодах перенесено. https://www.youtube.com/watch?v=rR5H3f3gUW8.
37:24 Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 19 ноября 2021 года. https://www.youtube.com/watch?v=h1yuowpDtJo.
49:38 Письмо слушателя. Отрава с самолетов.
53:45 Срочно! Только для не уколотых.mp4. https://disk.yandex.ru/i/jVmx1DVdl4XpSw.
01:25:17 ВОТ ВСЯ ПРАВДА... Израиль. Из 105 умерших 103 привитых двумя вакцинами. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87178-vot-vsja-pravda-izrail-iz-105-umershih-103-privityh-dvumja-vakcinami-video.html.
01:25:49 Два часа назад! 3axвaтили позиций - это вoйнa. Россия идёт до конца - Турция в ужасе. https://www.youtube.com/watch?v=pJjlFne5Zf4.
01:29:25 Всё готово к разделу и продаже России,остался последний рубеж. https://www.youtube.com/watch?v=6m3ANy_FVCE.
01:39:53 Covid-19: Anti-vax protesters take over Rome targeting Draghi's office. https://www.youtube.com/watch?v=j56vgK1ap_g.
01:43:00 Lockdown protests turn chaotic in Melbourne and Brisbane. https://www.youtube.com/watch?v=8Nj6s5VVo78.
01:46:56 Братья и сестры, началась война с народом России на земле России. Стихи "Убей фашиста". https://www.youtube.com/watch?v=vnUQrWtPnmk.
Сегодня мы обсудим то, что масоны не могут придумать ничего нового, и сейчас используются для уничтожения людей те же методы, что были применены сто и двести лет назад. Увидим, как ограничения, связанные с наличием QR-кода, активно внедряются в жизнь, также увидим, как с помощью средств массовой информации населению активно «промываются» мозги. Узнаем, что при помощи «модной» болезни, а также с помощью вакцинации от данной болезни, подрывается общее состояние здоровья населения. Поговорим о том, что что привитые умирают от ковид-19 гораздо чаще чем не привитые. Посмотрим различные новости России и мира.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:19 Это уже было, то что собираются вводить до 1 июня 2022 года. https://www.youtube.com/watch?v=2vj7dCuEXu8.
16:07 Первый день ограничений в общественном транспорте Казани. https://www.youtube.com/watch?v=4FOikWl-8QE.
23:43 Законопроект о QR-кодах отложили на месяц. Дмитрий Потапенко. https://www.youtube.com/watch?v=I2GXvySt_Sc.
32:45 Слушание законопроекта о QR кодах перенесено. https://www.youtube.com/watch?v=rR5H3f3gUW8.
37:24 Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 19 ноября 2021 года. https://www.youtube.com/watch?v=h1yuowpDtJo.
49:38 Письмо слушателя. Отрава с самолетов.
53:45 Срочно! Только для не уколотых.mp4. https://disk.yandex.ru/i/jVmx1DVdl4XpSw.
01:25:17 ВОТ ВСЯ ПРАВДА... Израиль. Из 105 умерших 103 привитых двумя вакцинами. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87178-vot-vsja-pravda-izrail-iz-105-umershih-103-privityh-dvumja-vakcinami-video.html.
01:25:49 Два часа назад! 3axвaтили позиций - это вoйнa. Россия идёт до конца - Турция в ужасе. https://www.youtube.com/watch?v=pJjlFne5Zf4.
01:29:25 Всё готово к разделу и продаже России,остался последний рубеж. https://www.youtube.com/watch?v=6m3ANy_FVCE.
01:39:53 Covid-19: Anti-vax protesters take over Rome targeting Draghi's office. https://www.youtube.com/watch?v=j56vgK1ap_g.
01:43:00 Lockdown protests turn chaotic in Melbourne and Brisbane. https://www.youtube.com/watch?v=8Nj6s5VVo78.
01:46:56 Братья и сестры, началась война с народом России на земле России. Стихи "Убей фашиста". https://www.youtube.com/watch?v=vnUQrWtPnmk.
Сегодня мы обсудим то, что масоны не могут придумать ничего нового, и сейчас используются для уничтожения людей те же методы, что были применены сто и двести лет назад. Увидим, как ограничения, связанные с наличием QR-кода, активно внедряются в жизнь, также увидим, как с помощью средств массовой информации населению активно «промываются» мозги. Узнаем, что при помощи «модной» болезни, а также с помощью вакцинации от данной болезни, подрывается общее состояние здоровья населения. Поговорим о том, что что привитые умирают от ковид-19 гораздо чаще чем не привитые. Посмотрим различные новости России и мира.
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