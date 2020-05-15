ITALEXIT, Cassandra Crossing | Rocco Bruno | 13.05.2020

Cassandra Crossing | FILM Anno: 1976 Durata: 135 min Regia: George P. Cosmatos | Tentando di far esplodere una bomba nel palazzo ginevrino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, due giovani svedesi, penetrati in un laboratorio segreto degli Stati Uniti in cui si studiano armi batteriologiche, contraggono una gravissima infezione causata da un virus sconosciuto.



Uno dei due giovani, scoperto e ferito, muore, ma a causa del virus. L'altro fugge e si nasconde sul treno Ginevra-Stoccolma. Accertata la sua presenza sul convoglio, il colonnello Mackenzie, dei servizi segreti americani, ordina che esso, sul quale viaggiano un migliaio di passeggeri, venga piombato e deviato verso la Polonia, in una zona attraversata da un ponte in disuso, il Cassandra Crossing.



Apparentemente Mackenzie vuole isolare il contagio: in realtà la sua intenzione, poiché il ponte è pericolante, è far scomparire il treno e con esso ogni prova a carico degli Stati Uniti.



Sul convoglio, però, viaggia anche un celebre medico, il dottor Jonathan Chamberlain, che dopo avere assistito i passeggeri (ne muoiono soltanto due, attentatore compreso; gli altri guariscono) intuisce il piano di Mackenzie. Coadiuvato dalla moglie e da alcuni compagni di viaggio Chamberlain fa si che, spezzato il treno in due tronconi, almeno una parte dei passeggeri si salvi, mentre l'altra muore, come previsto, nel crollo del ponte.



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