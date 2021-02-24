© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Szülinapra bohócműsor
Follow
0
Download MP3
Share
Report
20 views • February 24, 2021
Csokigyáros – édesség osztó show gyerekműsor
Jó hangulatú, vidám és nagyon interaktív gyermekműsor! Ki látott már olyan gyereket, aki nem szereti a csokit? Senki! Mit szólna hozzá, ha idén meghívna rendezvényére egy Csokigyárost, aki felpörgeti a gyermekek hangulatát? A műsorban lesz csukott szemes csoki ízlelés, csokievő verseny, és természetesen, ahogy az egy igazi Csokigyárostól elvárható … édességeső (cukorka, csoki, karamella)! Hogy a varázslat se maradjon ki a műsorból, bemutatjuk a varázspálcát, amelyből francia drazsé folyik, az aranyszínű karamella varázsgömböt és az édesség eltüntető dobozt.
Amit garantálunk: Erről a műsorról egy hét múlva is beszélni fognak … és nem csak a gyermekek!
Jó hangulatú, vidám és nagyon interaktív gyermekműsor! Ki látott már olyan gyereket, aki nem szereti a csokit? Senki! Mit szólna hozzá, ha idén meghívna rendezvényére egy Csokigyárost, aki felpörgeti a gyermekek hangulatát? A műsorban lesz csukott szemes csoki ízlelés, csokievő verseny, és természetesen, ahogy az egy igazi Csokigyárostól elvárható … édességeső (cukorka, csoki, karamella)! Hogy a varázslat se maradjon ki a műsorból, bemutatjuk a varázspálcát, amelyből francia drazsé folyik, az aranyszínű karamella varázsgömböt és az édesség eltüntető dobozt.
Amit garantálunk: Erről a műsorról egy hét múlva is beszélni fognak … és nem csak a gyermekek!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.