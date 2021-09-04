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Une armée européenne ? EuroGendFor (extrait IFQ #63)
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21 views • September 04, 2021
29 aout 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Une_arm%C3%A9e_europ%C3%A9enne_EuroGendFor:d
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Extrait de l'Info en QuestionS #63 où l'objet de ma chronique était l'armée de gendarmes européenne, EuroGendFor, en place depuis 2004 sur l'initiative de la France.
■ Sources
• Présentation PowerPoint sur l'EuroGenFor.
http://gerarddscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pdf
• Extrait de La revue de presse de Mars 2015 par Pierre Jovanovic, avec Etienne Chouard sur l'armée européenne.
https://www.youtube.com/watch?v=TL7PYX26ph0
• Le Point 24.06.21 - En 2023, l’armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d’ampleur, rapporte « The Economist ». https://www.lepoint.fr/societe/l-armee-francaise-prepare-10-000-soldats-a-un-eventuel-grand-conflit-24-06-2021-2432662_23.php
• Convention europénne des droits de l'homme. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
• Explications relatives à la charte des droits fondamentaux. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:FR:PDF
• Wikipedia : Convention européenne des droits de l'homme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
• Site officiel de la Confédération fédérale suisse - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
• La Force de gendarmerie européenne (FGE) ou EuroGendFor, site du Ministère de l'intérieur français. http://www-pp.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Presence-dans-le-monde/La-Force-de-gendarmerie-europeenne-FGE-ou-EuroGendFor
• Site d'EUROGENFOR. https://eurogendfor.org/guardia-civil-full-member/
• Site Twitter d'EUROGENFOR. https://twitter.com/Eurogendfor
• Légifrance - Décret 4.09.12 sur EUROGENFOR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026348380
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Extrait de l'Info en QuestionS #63 où l'objet de ma chronique était l'armée de gendarmes européenne, EuroGendFor, en place depuis 2004 sur l'initiative de la France.
■ Sources
• Présentation PowerPoint sur l'EuroGenFor.
http://gerarddscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pdf
• Extrait de La revue de presse de Mars 2015 par Pierre Jovanovic, avec Etienne Chouard sur l'armée européenne.
https://www.youtube.com/watch?v=TL7PYX26ph0
• Le Point 24.06.21 - En 2023, l’armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d’ampleur, rapporte « The Economist ». https://www.lepoint.fr/societe/l-armee-francaise-prepare-10-000-soldats-a-un-eventuel-grand-conflit-24-06-2021-2432662_23.php
• Convention europénne des droits de l'homme. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
• Explications relatives à la charte des droits fondamentaux. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:FR:PDF
• Wikipedia : Convention européenne des droits de l'homme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
• Site officiel de la Confédération fédérale suisse - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
• La Force de gendarmerie européenne (FGE) ou EuroGendFor, site du Ministère de l'intérieur français. http://www-pp.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Presence-dans-le-monde/La-Force-de-gendarmerie-europeenne-FGE-ou-EuroGendFor
• Site d'EUROGENFOR. https://eurogendfor.org/guardia-civil-full-member/
• Site Twitter d'EUROGENFOR. https://twitter.com/Eurogendfor
• Légifrance - Décret 4.09.12 sur EUROGENFOR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026348380
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