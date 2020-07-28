SALGIN BAHANE, KONTROL ŞAHANE !

● Doktor Michael Ryan, insanların aile ortamında kalmasının risklerini açıkladı:● Öyle görünüyor ki yakında daha sert eylemlere maruz kalacağız.22 Nisan 2020'de yakın tarihli bir medya brifinginde DSÖ, Coronavirüs'e karşı mücadelesinin bir adım daha ileri gitti. Dünyanın çoğunu kilitlemeye karar verdikten sonra, enfekte olmuş insanları evlerinde avlamak ve onları çıkarmak istiyorlar.22 Nisan'daki son toplantıda Dünya Sağlık Örgütü, korona virüs mücadelesini bir adım öne taşıdı!Dünyadaki neredeyse bütün insanları evlere hapsettikten sonra,enfekte olmuş olabilecek insanları da evlerinde avlamaya ve evlerinden çıkarmaya karar verdiler.Doktor Michael Ryan, insanların aile ortamında kalmasının risklerini açıkladı:"Covid 19 hakkında halkı bilgilendirme"Vaka olma ihtimali en yüksek insan, başka bir vakayla iletişim kurmuş insandır.Şu anda, dünyanın çoğunda, insanlar eve kapalı olduklarından dolayı, yayılmanın çoğu aile düzeyinde insanların evinde gerçekleşiyorBazı bilim adamına göre, yayılım sokaklardan alındı ve aile birimlerine geri itildi!Biz şimdi aile evlerine gitmeli ve bulaşmış olabilecek insanları almalı ve onları izole etmeliyiz, ağırbaşlı bir tavırla!İşte daha önce de söylediğim gibiHareket sınırlaması, kilit altında tutma ve evde kalma emirleriancak şüphelileri yerinde tespit etmemizle işe yarayabilir.Şüpheli... pardon tespit edilmiş vakaları izole ederek!"Bu DELİLİĞİN nerede son bulacağı hakkında hiçbir fikrim yok!Ama öyle gözüküyor ki yakındadaha çok sert eylemlere maruz kalacağızSİZİ ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYİN!Yönetimde olanlar, küresel kontrol planlarındabaşarılı olamayacaklar!Güvende olun arkadaşlarım. Hoşçakalın!Kaynak:Dünya Sağlık Terörü Örgütünün AçıklamasıAhmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube KanalıDSÖ evlere girmeyi ve enfekte olmuş aile üyelerini çıkarmayı planlıyorMarc Gielissen - Author YouTube Kanalı