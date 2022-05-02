Всё просто (март 2016)

Интервью информационному агентству "Новороссия", выпуски 1-6 и 8



№1. «В окружении президента две трети откровенных либероидов»

№2. «Если изменилась позиция главнокомандующего, то это его проблемы»

№3. «В Сирию мы влезли в расчете помириться с американцами»

№4. «С этой командой можно только замутить мундиаль по Мутко»

№5. «Стулья, на которых сидит президент, стремительно раздвигаются»

№6. «Зачем туда надо было влезать?»

№8. 13-я годовщина вторжения армии США на территорию Ирака.