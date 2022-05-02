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Всё просто (март 2016)
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25 views • May 02, 2022
Интервью информационному агентству "Новороссия", выпуски 1-6 и 8
№1. «В окружении президента две трети откровенных либероидов»
№2. «Если изменилась позиция главнокомандующего, то это его проблемы»
№3. «В Сирию мы влезли в расчете помириться с американцами»
№4. «С этой командой можно только замутить мундиаль по Мутко»
№5. «Стулья, на которых сидит президент, стремительно раздвигаются»
№6. «Зачем туда надо было влезать?»
№8. 13-я годовщина вторжения армии США на территорию Ирака.
№1. «В окружении президента две трети откровенных либероидов»
№2. «Если изменилась позиция главнокомандующего, то это его проблемы»
№3. «В Сирию мы влезли в расчете помириться с американцами»
№4. «С этой командой можно только замутить мундиаль по Мутко»
№5. «Стулья, на которых сидит президент, стремительно раздвигаются»
№6. «Зачем туда надо было влезать?»
№8. 13-я годовщина вторжения армии США на территорию Ирака.
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