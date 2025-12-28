Relazione di Claudia Cuervo. Caso del gatto Jimeno. Voce in spagnolo con sottotitoli in italiano.





Frammento del video della laureata Claudia Celia Cuervo Espinosa, sul caso del gatto Jimeno, nella relazione titolata “L’anima e i programmi biologici di sopravvivenza”, di giovedì 29 maggio 2025, nell’ambito del Quinto Congresso Internazionale di Terapia Regressiva celebrato nelle terme di Alicún de las Torres (Granada, Andalusia).





La terapeuta regressiva Claudia Cuervo spiega come un gatto con la faccia e il corpo smunti a causa dei morsi e i graffi guarisce dei distinti traumatismi, essendo la paziente la persona più vicina all’animale. Fu un’opera terapeutica in gruppo dove hanno anche partecipato i terapeuti Victoria Amador e José Quintero Zavala.





Durata: 7 minuti e 13 secondi. Lingua: voce in castigliano (spagnolo) e sottotitoli in italiano.





Link del video della relazione completa in castigliano (spagnolo):





https://youtu.be/CmJmLXCTiEU





Link per accedere a tutte le relazioni disponibili del congresso, in castigliano (spagnolo):





https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip





Traduzione: Loto Perrella.