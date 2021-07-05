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ΑΛΚΥΟΝ ΠΛΕΙΑΔΕΣ 113 - ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΝΤΙ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΕΣ, ΤΝ, ΑΓΩΓΕΣ, ΦΑΟΥΤΣΙ - ΓΚΕΙΤΣ - ΤΕΝ
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320 views • July 05, 2021
Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα είναι πολύ χρήσιμο να φανταστούμε τη σκακιέρα, και να δούμε πώς στο χειρισμό της υποτιθέμενης πανδημίας, όλοι μας ως απλά πιόνια της κυρίαρχης αυτοκρατορίας καλούμαστε να αφυπνιστούμε και να κάνουμε μια κίνηση ματ στους θιασώτες της παγκοσμιοποίησης που κάνουν τόση ζημιά, και παρόλο που έχουμε τα πάντα εναντίον μας, αν είμαστε ενωμένοι ως μια μεγάλη οικογένεια θα έχουμε την τεράστια πιθανότητα να βγούμε θριαμβευτές, ακριβώς όπως ο μικρός Δαβίδ σκοτώνει τον γίγαντα Γολιάθ.
Γι' αυτό η μόνη επιλογή είναι να αγωνιστούμε για να αφυπνιστούμε, αλλιώς οι σκέψεις και οι πράξεις μας θα θολώσουν τα επόμενα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η ατζέντα 2030, καθώς για να της δώσουν περισσότερη δύναμη στρέφονται στον τεχνολογικό Μεγάλο Αδελφό, ο οποίος μεταμφιεσμένος σε ψηφιακό παρατηρητή με Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει όλο τον κόσμο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουν τι συμβαίνει με τον επίμονο εμβολιασμό αντιτίθενται στο να γίνουν μέρος αυτού του πειράματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών διάσημων αθλητών που εκφράζουν την απόρριψη των βλαβερών εμβολίων, επίσης καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, παραγωγοί, ηθοποιοί που έχουν δηλώσει κατά των εμβολίων, καθώς ακόμη και πολλοί έχουν επηρεαστεί και άλλοι έχουν πεθάνει μετά τον εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι δεν το αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Γι' αυτό κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μηνύσουν τις κυβερνήσεις για τις ζημιές από τα τυραννικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, και υποστηριζόμενοι από δικαστές, βουλευτές, ευρωβουλευτές, γιατρούς κύρους, δικηγόρους, κατηγορούν τις κυβερνήσεις για υποκίνηση του αστυνομικού κράτους, ολοκληρωτισμού και γενοκτονίας, και καταθέτουν προσφυγές στα Διεθνή Δικαστήρια, Και τι να πούμε για τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν για τον Αμερικανό επιστημονικό σύμβουλο Άντονι Φάουτσι, και τη σχέση του με τον Μπιλ Γκέιτς και την ψεύτικη πανδημία; Καθώς και την εμπλοκή του στην προέλευση του Covid και τη χρηματοδότησή του από φαρμακευτικές εταιρείες για την πώληση εμβολίων; Και για τα ψέματά του στην άρνηση της χρήσης αποτελεσματικών ιατρικών θεραπειών που θα επέτρεπαν το θάνατο πολλών ανήμπορων ανθρώπων;
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SWIFT / BIC: REVOGB21
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Σας ευχαριστούμε !
Γι' αυτό η μόνη επιλογή είναι να αγωνιστούμε για να αφυπνιστούμε, αλλιώς οι σκέψεις και οι πράξεις μας θα θολώσουν τα επόμενα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η ατζέντα 2030, καθώς για να της δώσουν περισσότερη δύναμη στρέφονται στον τεχνολογικό Μεγάλο Αδελφό, ο οποίος μεταμφιεσμένος σε ψηφιακό παρατηρητή με Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει όλο τον κόσμο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουν τι συμβαίνει με τον επίμονο εμβολιασμό αντιτίθενται στο να γίνουν μέρος αυτού του πειράματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών διάσημων αθλητών που εκφράζουν την απόρριψη των βλαβερών εμβολίων, επίσης καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, παραγωγοί, ηθοποιοί που έχουν δηλώσει κατά των εμβολίων, καθώς ακόμη και πολλοί έχουν επηρεαστεί και άλλοι έχουν πεθάνει μετά τον εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι δεν το αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Γι' αυτό κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μηνύσουν τις κυβερνήσεις για τις ζημιές από τα τυραννικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, και υποστηριζόμενοι από δικαστές, βουλευτές, ευρωβουλευτές, γιατρούς κύρους, δικηγόρους, κατηγορούν τις κυβερνήσεις για υποκίνηση του αστυνομικού κράτους, ολοκληρωτισμού και γενοκτονίας, και καταθέτουν προσφυγές στα Διεθνή Δικαστήρια, Και τι να πούμε για τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν για τον Αμερικανό επιστημονικό σύμβουλο Άντονι Φάουτσι, και τη σχέση του με τον Μπιλ Γκέιτς και την ψεύτικη πανδημία; Καθώς και την εμπλοκή του στην προέλευση του Covid και τη χρηματοδότησή του από φαρμακευτικές εταιρείες για την πώληση εμβολίων; Και για τα ψέματά του στην άρνηση της χρήσης αποτελεσματικών ιατρικών θεραπειών που θα επέτρεπαν το θάνατο πολλών ανήμπορων ανθρώπων;
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
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Rumble: https://rumble.com/c/c-508644
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1eYnTJhPDGxExgJeCGuQ
(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
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