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CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EEUU) Datos. De Vacunacion y Muertes
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20 views • December 02, 2021
Juan Zaragoza
Divulgador científico
“Según datos del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EEUU), cuando empieza a subir la curva de la vacunación en marzo, se pasa de unas 1.000 MUERTES SEMANALES A LAS QUE NO SE LES PUEDE ATRIBUIR UNA CAUSA CONCRETA, a unas 2.000 muertes semanales a finales de abril y a unas 7.000 muertes semanales en septiembre”
“Es incomprensible cómo un gráfico que es plano prácticamente a lo largo de estos últimos años, de pronto empieza a subir y justamente coincide con el comienzo de la vacunación y el aumento de la misma”
“La curva de las muertes no atribuibles a una causa concreta se estanca porque también se estancan las vacunaciones en EEUU”
Divulgador científico
“Según datos del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EEUU), cuando empieza a subir la curva de la vacunación en marzo, se pasa de unas 1.000 MUERTES SEMANALES A LAS QUE NO SE LES PUEDE ATRIBUIR UNA CAUSA CONCRETA, a unas 2.000 muertes semanales a finales de abril y a unas 7.000 muertes semanales en septiembre”
“Es incomprensible cómo un gráfico que es plano prácticamente a lo largo de estos últimos años, de pronto empieza a subir y justamente coincide con el comienzo de la vacunación y el aumento de la misma”
“La curva de las muertes no atribuibles a una causa concreta se estanca porque también se estancan las vacunaciones en EEUU”
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