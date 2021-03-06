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PCR-Test-Erfinder Kary Mullis über den PCR-Test
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Dieser Film mit deutschem Untertitel wurde heute vom wahren US-Vicepräsidenten Jr. geteilt!
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K. Mullis spricht über Mr. Anthony Stephen Fauci, der in den Vereinigten Staaten so etwas ist wie unser DrOsten ...
Kary Banks Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, wurde nach Aussagen wie diesen (im Film) am 7ten Aug. 2019 gestorben ...
"Neben winzigsten Mengen an Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten - ein trillionstel Gramm (1.000.000.000.000.000.000 = 10¹⁸) genügt schon - können unter anderem auch bösartige genetische Erkrankungen nachgewiesen werden."...
https://www.welt.de/print-welt/article664118/Ein-trillionstel-Gramm-genuegt.html
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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