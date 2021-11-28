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Holodomor, le génocide Ukrainien (CDL110C)
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47 views • November 28, 2021
Titre du film : « La Moisson du Désespoir » - La Famine en Ukraine, 1932-33
18 octobre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL110-Holodomor:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Ce film lauréat documente les conséquences tragiques de l'Holodomor en Ukraîne.
Pendant que Staline vendait des millions de tonnes de blé aux marchés européens, des millions de victimes innocentes mouraient de famine organisée sous sa commande criminelle.
Ce film documentaire explore les effets tragiques dans le contexte plus large de la lutte du peuple ukrainien pour leur indépendance culturelle et politique pendant les années 1920-1930. Les séquences d'archives détaillent les tactiques de Staline. Elles contiennent des récits touchants des survivants, ainsi que des journalistes et des fonctionnaires.
Réalisateur: Slavko Nowytski
Réalisateur Adjoint / Monteur: Yurij Luhovy
© Comité De Recherche Sur La Famine En Ukraine, Toronto, Canada MCMLXXXIV
© Centre Ukraino-Canadien de Recherche et de Documentation
18 octobre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL110-Holodomor:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Ce film lauréat documente les conséquences tragiques de l'Holodomor en Ukraîne.
Pendant que Staline vendait des millions de tonnes de blé aux marchés européens, des millions de victimes innocentes mouraient de famine organisée sous sa commande criminelle.
Ce film documentaire explore les effets tragiques dans le contexte plus large de la lutte du peuple ukrainien pour leur indépendance culturelle et politique pendant les années 1920-1930. Les séquences d'archives détaillent les tactiques de Staline. Elles contiennent des récits touchants des survivants, ainsi que des journalistes et des fonctionnaires.
Réalisateur: Slavko Nowytski
Réalisateur Adjoint / Monteur: Yurij Luhovy
© Comité De Recherche Sur La Famine En Ukraine, Toronto, Canada MCMLXXXIV
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