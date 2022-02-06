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Les Protocoles de Toronto - La chute des Nations
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30 views • February 06, 2022
The Toronto Protocols - The Fall of the Nations | https://www.youtube.com/watch?v=iIEo2sM3F6E |
Fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la "chute des nations" par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto (Canada). Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les "6.6.6." (comme ils se nomment eux-mêmes), ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète (dont le pétrole), et les 6 plus grands consortiums de l'agro-alimentaire (dont le contrôle des principales routes alimentaires du monde).
Ces 6.6.6., étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir, à l'intérieur de leur réunion, une "stratégie commune" en vue de la mainmise absolue sur le"commerce mondial" ; sur la possession de l'arme énergétique (porte ouverte sur le XXIe siècle) ; et sur le contrôle international de l'agroalimentaire (lequel comprend aussi, pour eux, les consortiums pharmaceutiques comprenant, à leur tour, le marché mondial des
"vitamines" et des "vaccins").
Dans cet ouvrage, Serge Monast nous dévoile deux documents explosifs et confidentiels s'intitulant "Panem et circenses" (rapport officiel de juin 1967 des 6.6.6. sur le projet du "génocide du vital au profit du rentable occulte") & "l'Aurore rouge" (rapport officiel de juin 1985 des 6.6.6. visant en 27 protocoles, au contrôle total de la planète par la mainmise sur le F.M.I., le G.A.T.T., la commission de Bruxelles, l'OTAN, l'O.N.U., ainsi que d'autres organismes internationales. À la révision des événements survenus depuis les vingt-cinq dernières années,
il apparaît que le scénario décrit dans ces deux documents confidentiels nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un.
Fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la "chute des nations" par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto (Canada). Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les "6.6.6." (comme ils se nomment eux-mêmes), ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète (dont le pétrole), et les 6 plus grands consortiums de l'agro-alimentaire (dont le contrôle des principales routes alimentaires du monde).
Ces 6.6.6., étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir, à l'intérieur de leur réunion, une "stratégie commune" en vue de la mainmise absolue sur le"commerce mondial" ; sur la possession de l'arme énergétique (porte ouverte sur le XXIe siècle) ; et sur le contrôle international de l'agroalimentaire (lequel comprend aussi, pour eux, les consortiums pharmaceutiques comprenant, à leur tour, le marché mondial des
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