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ΑΠΟΨΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΙΛΗΣΕ....
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140 views • July 14, 2021
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΓΗΚΕ ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΑ
https://katohika.gr/ellada/o-kosmos-vgike-ekso-kai-oi-pontikoi-mpikan-mesa/
ΦΑΙΔΩΝ ΒΟΒΟΛΗΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ !
Οι πληροφοριες για την Αθηνα μιλούν πως το πληθος ήταν πως κοντά στις 50000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ακολούθησαν την πορεία μας από ΟΜΟΝΟΙ ως την επίδοση της επιστολής στο πρωθυπουργικό γραφείο!!!
Στην ομιλία μου απέναντι απο το Grand Bretagne μπροστα στη βουλή ειπχε ως ακροατήριο κοινό μια ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ πλ Συνταγματος και κόσμο ως τη Σταδιου στο άγαλμα Κολοκοτρώνη !!
Πανεπιστημίου ,Φιλελλήνων με κόσμο!
Άνθρωποι που γνωρίζουν μίλησαν για την μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων 5 ετών!
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ
ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ!
ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ!
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ !
ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ !!!
ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΑΜΕ !
https://katohika.gr/ellada/o-kosmos-vgike-ekso-kai-oi-pontikoi-mpikan-mesa/
ΦΑΙΔΩΝ ΒΟΒΟΛΗΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ !
Οι πληροφοριες για την Αθηνα μιλούν πως το πληθος ήταν πως κοντά στις 50000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ακολούθησαν την πορεία μας από ΟΜΟΝΟΙ ως την επίδοση της επιστολής στο πρωθυπουργικό γραφείο!!!
Στην ομιλία μου απέναντι απο το Grand Bretagne μπροστα στη βουλή ειπχε ως ακροατήριο κοινό μια ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ πλ Συνταγματος και κόσμο ως τη Σταδιου στο άγαλμα Κολοκοτρώνη !!
Πανεπιστημίου ,Φιλελλήνων με κόσμο!
Άνθρωποι που γνωρίζουν μίλησαν για την μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων 5 ετών!
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ
ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ!
ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ!
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ !
ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ !!!
ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΑΜΕ !
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