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Faʻafiafiaga: Aʻafiaga o Tui COVID i le Olaga Faitino
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0 view • June 10, 2021
O se faʻafiafiaga o le oti o le COVID i le lalolagi atoa e suʻesuʻeina ai aʻafiaga o tui, faʻataʻitaʻia le manatu "e oʻo atu i le 97% aoga i le faʻaititia o le olaga faitino". Credit @britishbennyboy luga o le Twitter mo le ola.
O mataupu COVID ua siisii lava i luga toetoe lava o atunuu uma ua faalauiloaina le tele o tui puipui. Na amataina e le Kemupotia lona tui puipui i le amataga o Fepuari ina ua maeʻa ona tuʻufaʻatasia le leai o se maliu; Ina ua maeʻa lana polokalame tui, na amata ai ona faaputuputu tagata maliliu. Atonu o se mea i le tui lava ia e fasiotia ai tagata. Sa faʻamaonia e tagata suʻesuʻe salk o le mafuaʻaga tele o le faʻaleagaina mai le COVID e mafua mai i le faʻatotoina o le porotini ae le o le siama; afai o le tulaga lea, aisea la tatou te tuiina ai tagata i tui e aʻoaʻo ai o latou sela e fai ai porotini polotini. 118 miliona tagata Amelika ua tuiina nei i le protot-faatupuina ai le porotini porotini; e leai se tasi na te iloa pe o le a le umi o nei polotini e ono oti ai o loʻo taofia pea i le ufiufi o alatoto toto poʻo le a le faʻaleagaina latou ono mulimuli ane faia. O lenei ua paʻu maualalo mataupu i le salafa o le Iunaite Setete, aisea e le faʻafaigofie ai i tui seʻi vagana ua i ai se sili malamalama lelei o le umi lamatiaga?
O mataupu COVID ua siisii lava i luga toetoe lava o atunuu uma ua faalauiloaina le tele o tui puipui. Na amataina e le Kemupotia lona tui puipui i le amataga o Fepuari ina ua maeʻa ona tuʻufaʻatasia le leai o se maliu; Ina ua maeʻa lana polokalame tui, na amata ai ona faaputuputu tagata maliliu. Atonu o se mea i le tui lava ia e fasiotia ai tagata. Sa faʻamaonia e tagata suʻesuʻe salk o le mafuaʻaga tele o le faʻaleagaina mai le COVID e mafua mai i le faʻatotoina o le porotini ae le o le siama; afai o le tulaga lea, aisea la tatou te tuiina ai tagata i tui e aʻoaʻo ai o latou sela e fai ai porotini polotini. 118 miliona tagata Amelika ua tuiina nei i le protot-faatupuina ai le porotini porotini; e leai se tasi na te iloa pe o le a le umi o nei polotini e ono oti ai o loʻo taofia pea i le ufiufi o alatoto toto poʻo le a le faʻaleagaina latou ono mulimuli ane faia. O lenei ua paʻu maualalo mataupu i le salafa o le Iunaite Setete, aisea e le faʻafaigofie ai i tui seʻi vagana ua i ai se sili malamalama lelei o le umi lamatiaga?
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