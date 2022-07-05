230) Documentário "BLUETRUTH": os vacinados emitem frequências electromagnéticas

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Creditos para o canal madridmarket | Julho 01, 2022:Documental "Bluetruth": corpos dos vacinados emiten frequências magnéticas: https://odysee.com/@madridmarket:9/documental-bluetruth:0
"Bluetruth", Um filme documentário relata um estudo da World Comusav que mostra que os corpos dos vacinados emitem frequências magnéticas.
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208) Resumo: 5G, 6G, nanotecnologia e bluetooth: https://www.brighteon.com/1b58cf48-3400-477f-af0a-d105d85518c0
138) Fenómeno dos Bluetooth(cinados) - observações do Dr. Luis de Benito: https://www.brighteon.com/c1ad0a8e-4877-4886-b8c7-3cd877bcaad5
97) VACINADOS - endereços MAC, verifique com Bluetooth 5: https://www.brighteon.com/c0114632-e50d-4859-976b-d29f28d46f4c
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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