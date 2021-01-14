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UNITED HELLENIC RESISTANCE-O ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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483 views • January 14, 2021
UNITED HELLENIC RESISTANCE-O ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΠΟ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ.ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΕΣ-ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΦΙΜΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥΣ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΣΑN ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ ΕΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟ;ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΝΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ;ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΠΟ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ.ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΕΣ-ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΦΙΜΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥΣ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΣΑN ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ ΕΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟ;ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΝΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ;ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ
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