20RCB Vi intervjuar Linda Karlström om vacciner

Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Bill Gates berättar om den egentliga agendan bakom vacciner.2) Martin, Patrik och Daniel intervjuar Linda Karlström om risker och skador orsakade av vacciner. Linda har själv drabbats av ett vaccinskadat barn och började då att läsa på om sådan information som inte serveras på ett silverfat av läkemedelsföretagen. Linda har sedan dess brunnit för att dela med sig av sin förvärvade kunskap och genom detta förhoppningsvis förhindra att andra också drabbas.3) Volunds låt AndetagLindas föreläsning i Stockholmwww.vaccin.meVaccinationer, en förälders dilemma (sök via sökmotor på nätet)Boktips, Vaccinationer Risker och skador