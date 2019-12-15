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20RCB Vi intervjuar Linda Karlström om vacciner
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15 views • December 15, 2019
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1) Bill Gates berättar om den egentliga agendan bakom vacciner.
2) Martin, Patrik och Daniel intervjuar Linda Karlström om risker och skador orsakade av vacciner. Linda har själv drabbats av ett vaccinskadat barn och började då att läsa på om sådan information som inte serveras på ett silverfat av läkemedelsföretagen. Linda har sedan dess brunnit för att dela med sig av sin förvärvade kunskap och genom detta förhoppningsvis förhindra att andra också drabbas.
3) Volunds låt Andetag
Lindas föreläsning i Stockholm
https://www.youtube.com/watch?v=0rdn11LtnhE
www.vaccin.me
Vaccinationer, en förälders dilemma (sök via sökmotor på nätet)
Boktips, Vaccinationer Risker och skador
1) Bill Gates berättar om den egentliga agendan bakom vacciner.
2) Martin, Patrik och Daniel intervjuar Linda Karlström om risker och skador orsakade av vacciner. Linda har själv drabbats av ett vaccinskadat barn och började då att läsa på om sådan information som inte serveras på ett silverfat av läkemedelsföretagen. Linda har sedan dess brunnit för att dela med sig av sin förvärvade kunskap och genom detta förhoppningsvis förhindra att andra också drabbas.
3) Volunds låt Andetag
Lindas föreläsning i Stockholm
https://www.youtube.com/watch?v=0rdn11LtnhE
www.vaccin.me
Vaccinationer, en förälders dilemma (sök via sökmotor på nätet)
Boktips, Vaccinationer Risker och skador
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