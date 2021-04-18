Ολλανδός πρώην Ιλουμινάτι τα λέει όλα...

O Ολλανδός Ronald Bernard πρώην Ιλουμινάτι τα λέει όλα (ESM, BIS, κι η Ελλάδα το κορόιδο) και Στις 24 Αυγούστου 2017 Βρέθηκε πεθαμένος.. Yπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος .

Τον Απρίλιο του 2017, σε διάφορες συνεντεύξεις του, παρουσίασε και αποκάλυψε κάποια θέματα που αφορούν τα σκιώδη αυτά κέντρα του τραπεζικού κύκλου, που ελέγχουν και διοικούν τον Πλανήτη.

Στις 24 Αυγούστου 2017, ο ίδιος κάλεσε αρκετές φορές το 911 για επείγουσα βοήθεια και ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο..

Βρέθηκε αργότερα πεθαμένος, μπρούμητα σε ρηχά νερά περίπου 300 μέτρα από την τελευταία γνωστή θέση του κινητού του τηλεφώνου και 2,8 μίλια από την είσοδο στο μονοπάτι της λεωφόρου Sun ‘n Lake Boulevard και της λεωφόρου Balboa..