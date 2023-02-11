Lagförslaget som vilar på en dold agenda och är full av lögner - såhär påverkar det dig

”Chat Control 2.0” är ett lagförslag i EU om massövervakning från EU-kommissionär Ylva Johansson. Förslaget innebär att man vill tvinga leverantörerna bakom e-post, chattar, spelkonversationer och filhanteringslösningar att skanna alla användares privata innehåll efter material med sexuella övergrepp mot barn. Problemet är...deras argument håller inte. Inte ens lite.



#chatcontrol #övervakning #surveillance #digitalidentity

Länkar och källor:

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Källor:

https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/

https://european-pirateparty.eu/chatcontrol-commission-presents-mass-surveillance-plan-may-11/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN&qid=1652451192472

https://femtejuli.se/2022/12/11/eu-vill-granska-innehallet-i-alla-dina-elektroniska-kommunikationer/

https://www.patrick-breyer.de/en/poll-72-of-citizens-oppose-eu-plans-to-search-all-private-messages-for-allegedly-illegal-material-and-report-to-the-police/

https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/#timeline

https://bahnhof.se/2022/10/26/europeiska-folket-sager-nej-till-eus-chat-control/

https://bahnhof.se/2022/05/25/eu-kommissionen-all-kommunikation-i-medlemslanderna-ska-overvakas/

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