Lagförslaget som vilar på en dold agenda och är full av lögner - såhär påverkar det dig

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
”Chat Control 2.0” är ett lagförslag i EU om massövervakning från EU-kommissionär Ylva Johansson. Förslaget innebär att man vill tvinga leverantörerna bakom e-post, chattar, spelkonversationer och filhanteringslösningar att skanna alla användares privata innehåll efter material med sexuella övergrepp mot barn. Problemet är...deras argument håller inte. Inte ens lite.
#chatcontrol #övervakning #surveillance #digitalidentity
Länkar och källor:
Sponsor: www.aroniabutiken.se
För att beställa PURE BLOOD Hoodie
Maila uppgifter:
Man/Kvinna
Storlek S-M-L-XL
Din adress dit tröjan ska skickas
till [email protected]
Källor:
https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/
https://european-pirateparty.eu/chatcontrol-commission-presents-mass-surveillance-plan-may-11/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN&qid=1652451192472
https://femtejuli.se/2022/12/11/eu-vill-granska-innehallet-i-alla-dina-elektroniska-kommunikationer/
https://www.patrick-breyer.de/en/poll-72-of-citizens-oppose-eu-plans-to-search-all-private-messages-for-allegedly-illegal-material-and-report-to-the-police/
https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/#timeline
https://bahnhof.se/2022/10/26/europeiska-folket-sager-nej-till-eus-chat-control/
https://bahnhof.se/2022/05/25/eu-kommissionen-all-kommunikation-i-medlemslanderna-ska-overvakas/
Handbok för Uppvaknande kommer snart att gå att beställa.
Skriv upp dig på maillistan för att vara först med att få nyheten:
http://eepurl.com/ih_tXH
För att stödja mitt arbete kan du göra det helt gratis eller med gåva via Patreon.
Gratis: Prenumerera på kanalen, gilla videon och dela om du gillar kanalen.
Gåva: https://www.patreon.com/aidareva
Följ mig på andra plattformar:
Min ocensurerade, ofiltrerade maillista: http://eepurl.com/ih_tXH
Instagram: https://www.instagram.com/aidareva/
Min merch: http://aidareva.myspreadshop.se
Telegram: https://t.me/aidarevatribe
https://www.minds.com/aidareva/
TikTok: https://www.tiktok.com/@aidareva_themindninja
Prenumerera & Gilla för att sprida uppvaknandet!
...
https://www.youtube.com/watch?v=3Nr_EpojhAc