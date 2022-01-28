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IFQ85 - Émission #85 du 27 janvier 2022 avec Nadine Touzeau
luciole
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20 views • January 28, 2022
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions85:5
@Chloe_F : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Dans cette 85e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Touzeau, dont la profession est : profiler.

Le site de Nadine Touzeau : https://nadinetouzeau.com/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference

Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉 SENTA DEPUYDT :
https://www.facebook.com/senta.depuydt
Officiel : http://childrenshealthdefense.eu

■ Sources Chloé :
• PowerPoint "Forum de Davos 2022 - Etat du Monde" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ85_Davos_2022-WEF-Etat_du_Monde.pptx

PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ85_Davos_2022-WEF-Etat_du_Monde.pdf
• Agenda complet de la semaine (17.01.22 au 21.01.22) : https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/
• Agenda de Davos 2022, faits saillants : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/davos-agenda-2022-highlights-key-takeaways/
• Radio Davos : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/davos-agenda-roundup-podcast/
• Jour 1 "Coopération, COVID-19 et connexions": https://www.weforum.org/agenda/2022/01/the-davos-agenda-2022-day-1-cooperation-covid-19-connections/
• Jour 2 "De la confiance à la technologie" : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/trust-tech-day-2-the-davos-agenda-2022/
• Actionnaires de Verizon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Verizon_Communications
• Jour 3 "collaboration mondiale, passage au vert et plus encore" : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/going-green-on-day-3-of-the-davos-agenda/
• Bill Gates parle de la taxe Carbone [34:15] : https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/sessions/accelerating-and-scaling-up-climate-innovation-e2f6e3e3e6#tw
• Jour 4 "Espace, puces et commerce" : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/space-tech-european-chip-act-trade-day-4-davos-agenda/
• L'inclusion numérique : https://www.weforum.org/our-impact/tackling-digital-deserts-the-first-cross-sector-alliance-to-close-the-digital-gap-launches-at-the-davos-agenda/
• Alliance Edison : https://www.weforum.org/the-edison-alliance/1-billion-lives
La nouvelle gouvernance : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/this-is-what-governance-4-0
• La nouvelle gouvernance : https://www.weforum.org/agenda/2022/01/this-is-what-governance-4-0-could-look-like
• Jour 5 : https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/liveblog
• AGENDA du week end
🇨🇭 Suisse - Samedi 29.01
• MARCHE BLANCHE à Genève
Départ : Palais Wilson
De 14h à 17h
• MARCHE SILENCIEUSE à Neuchâtel
Départ : Place des Halles
De à
🇨🇭 Tous les rassemblements : t.me/ActionsSuisse
🇫🇷 France - Tous les rassemblements des 29-30 janvier https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-29-dim-30-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale

🇧🇪 Belgique - Tous les rassemblements
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
URL LBRYlbry://@Chloe_F#b/Infoenquestions85#5
Keywords
tal schallerinfo en questionsjean jacques crevecoeurchloe fsenta depuydtsalim laibi
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