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HOLD ON
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141 views • December 26, 2021
HOLD ON (Primum Nocere) - le film du collectif de journalistes dont je fais partie, Citizen Light, vient de sortir : vous pouvez le visionner sur http://citizen-light.fr ou sur http://holdup-lefilm.fr ! - Amitiés, Pierre.
Confrontés à la vaccinations des enfants de moins de 5 ans qui a déjà commencé, nous avons décidé au nom du collectif Citizen Light de mettre en accès libre HOLD On sur tous les réseaux.
Immense Merci à tous ceux qui ont participé à l'achat du film renforçant ainsi notre indépendance financière.
Immense Merci à nos donateurs de France, de Suisse et de Navarre qui nous ont permis de produire et de co-réaliser ce travail d'enquête inédit.
Nous allons bientôt mettre en pré-vente le film "HOLD OUT" qui sera le dernier volet de cette trilogie.
Vous le savez, la sortie de Hold On a été difficile à cause de nombreux problèmes techniques et de la censure qui règne sur les grandes plateformes de diffusion.
C'est la raison pour laquelle nous offrons pour Noël, à tous ceux qui ont acheté ou loué Hold On, le film Thanatos qui reste l'antidote à cette peur hystérique de la mort (vous recevrez le lien par email; pensez à vérifier vos SPAMS svp)
Merci encore à vous tous;
Grace à vous, nous construisons notre indépendance financière en vivant de notre travail.
*** NOUS SOUTENIR ***
https://citizen-light.fr/dons-citizen-light/
https://holdup-lefilm.com/campaigns/nous-aider/
Confrontés à la vaccinations des enfants de moins de 5 ans qui a déjà commencé, nous avons décidé au nom du collectif Citizen Light de mettre en accès libre HOLD On sur tous les réseaux.
Immense Merci à tous ceux qui ont participé à l'achat du film renforçant ainsi notre indépendance financière.
Immense Merci à nos donateurs de France, de Suisse et de Navarre qui nous ont permis de produire et de co-réaliser ce travail d'enquête inédit.
Nous allons bientôt mettre en pré-vente le film "HOLD OUT" qui sera le dernier volet de cette trilogie.
Vous le savez, la sortie de Hold On a été difficile à cause de nombreux problèmes techniques et de la censure qui règne sur les grandes plateformes de diffusion.
C'est la raison pour laquelle nous offrons pour Noël, à tous ceux qui ont acheté ou loué Hold On, le film Thanatos qui reste l'antidote à cette peur hystérique de la mort (vous recevrez le lien par email; pensez à vérifier vos SPAMS svp)
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