Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Допустимо ли скрывать своё сакральное имя, например, при публикации в Издании «ЮСМАЛОС»?

00:58 — Как мораль и нравственность соотносятся с личностью человека?

02:47 — Есть ли право у кого-то судить других? Что произходит с «оценщиком» вскоре?

05:07 — Вопрос о Созвездии Большой Медведицы.

09:36 — Интересное выражение «душа кристаллизуется». Душа становится кристаллами?

12:17 — Вопрос о семейной жизни Исуса и Марии Магдалины.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 163.



Читает Автор.

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Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-163



Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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