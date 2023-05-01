Sous-titres FR Dre Stéphanie Seneff - Les Vaccins à ARNm: sont-ils sûrs?

7 juillet ’22 (Sous-titres FR) Dre. Stephanie Seneff est chercheure scientifique sénior au laboratoire de sciences de l’informatique et de l’intelligence artificielle au MIT à Cambridge, Mass. aux États-Unis. Elle est détentrice de plusieurs diplômes du MIT en biologie, génie électrique et informatique. Ses intérêts récents portent sur le rôle de produits chimiques toxiques sur la santé et la maladie, en particulier sur le glyphosate, un herbicide qui se répand partout. Son livre s’intitule "Toxic Legacy: How the Weedkiller Glyphosate Is Destroying Our Health and the Environment.”

Depuis l’apparition des vaccins à ARNm COVID-19, la docteur Seneff s’applique à comprendre la nouvelle technologie entourant cette thérapie génique ainsi que les implications de dommages potentiellement sévères causés par leur administration à grande échelle.. À l’aide de ses collègues, elle a publié deux articles scientifiques revus par des pairs à ce sujet.

Pour retrouver les publications de Dre. Seneff: books/articles: https://stephanieseneff.net/

Guide de désintoxication des protéines Spike : https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detoxguide

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