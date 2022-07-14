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O Γιάννης Ιωαννίδης μιλάει για τους πάντες και τα πάντα στις Αντιθέσεις στο Κρήτη TV [10/07/2022]
NIOLAND
NIOLAND
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15 views • July 14, 2022

Ο επιστήμων Γιάννης Ιωαννίδης, MD, DSc, Καθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου διευθύνει το Κέντρο Καινοτομίας Meta-Research στο Στάνφορντ (METRICS) μίλησε για την πανδημία του κορωνοϊού, την διαχείριση της από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για τις φαρμακευτικές εξαπολύοντας σφοδρή κριτική.Ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες διεθνώς, με τις τρέχουσες αναφορές για το επιστημονικό του έργο να τον τοποθετούν ανάμεσα στους δέκα επιστήμονες με τις περισσότερες αναφορές στον κόσμο, την ώρα που εκτός από τον Ιατρική Επιστήμη, διδάσκει νεοελληνική ποίηση και συγκριτική λογοτεχνία στο Στάνφορντ, σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης που προκαλεί κύκλο συζητήσεων.

Ο κ. Ιωαννίδης, μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, καταγγέλλει χωρίς περιστροφές πως τα 2/3 των επιστημόνων που ασχολήθηκαν με τον COVID, τα εμβόλια, τις θεραπείες κ.λπ. και διατύπωσαν διαφορετικές από τις mainstream και επίσημα κατατεθειμένες απόψεις δέχτηκαν απειλές από οργανωμένα συμφέροντα, ενώ 2% ξυλοκοπήθηκε κανονικά !

«Έγινε ένα βομβαρδισμός του πληθυσμού με ψέματα αλλά δεν μπορεί να πείσεις κάποιον να εμβολιαστεί με το να λες πως οι ανεμβολίαστοι είναι πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας».

Και άλλα πολλά που αξίζει να τα ακούσετε.


Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=Mw6fFTg37Wk&t=9980s


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Keywords
scienceethicscovid19ioannidiskrhthtvantithesis
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