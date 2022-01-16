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WHERE IS TIFFANY DOVER - SHE IS DEAD JUST AFTER COLLAPSING LIVE ON TV AFTER THE DEADLY JAB BUT DO YOU THINK HER FB PROFILE LOOKS LIKE THE RC ACTRESS PLAYING TIFFANY??? THE PLOT THICKENS!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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322 views • January 16, 2022
TIFF DOVER IS DEAD! SO WHO WAS THE RC ACTRESS????? STOOD TO THE LEFT OF THE GUY IN THE DRESS OF RED AND BLACK NEXT TO THE POPE PIC WHO IS STOOD NEXT TO SOMEONE CHINESE - YOU COULD NOT MAKE THIS STUFF UP! - ITS DYSTOPIA 101 EVERYTHING IS OPPOSITE TO REALITY! - THEY ALL WORK FOR THE SAME ENTITY. TWO CHEEKS FROM THE SAME ASS!
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893

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PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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