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ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ #ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟ ΕΠΑΜ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 8/7/21
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10 views • July 08, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #Συμμαχία
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Μικρές διαφοροποιήσεις στην συχνότητα της εκπομπής
Μειώνεται η αποτελεσματικότητα, αυξάνει η υποχρεωτικότητα!
Ο παραλογισμός δεν έχει όρια
Τα βραχιολάκι Αναστασιάδη και η έξαρση στην Κύπρο
Νέα επικαιροποιημένα στοιχεία Vaers-Δραματική αύξηση στο τετραήμερο
Ο ΠΟΥ και ο θάνατος της επιστήμης
FDA για τεστ αντισωμάτων (PCR test)
Tι κάνει η Ιαπωνία με τους ελέγχους για τους Ολυμπιακούς
Δεν περνάει ο εκβιασμός στην κοινωνία-Καθήλωση ποσοστού εμβολιασμών
Στον Καιάδα η ανθρώπινη αξία, Χρήση βίας, απάτης και πλάνης
Οι αγωνίες και ο πειθαναγκασμός των εμβολιασμένων
Οι σοβαρές αντιρρήσεις επιστημόνων για τους εμβολιασμούς διαχρονικά
Κόστος - Όφελος η μόνιμη επωδός
Σημειώσεις από την φυλακή
Η στέρηση του καφέ και της μπύρας και οι τσιλιαδόροι
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ειδική αποστολή Πέτσα
Μπαίνουμε σε μονοπάτι εμφυλίου;
Το ΕΠΑΜ επί ποδός πολέμου
Η αναγνωρισιμότητα της δουλειάς της Συμμαχίας
Βγαίνουμε και μένουμε-Ο κόσμος ζητάει το «Όλοι Μαζί»
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία από Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων
Τι έκανε ο Λένιν και η ΕΣΣΔ στις επιδημίες μέσα στην επανάσταση
Εκδήλωση στις 9 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Μικρές διαφοροποιήσεις στην συχνότητα της εκπομπής
Μειώνεται η αποτελεσματικότητα, αυξάνει η υποχρεωτικότητα!
Ο παραλογισμός δεν έχει όρια
Τα βραχιολάκι Αναστασιάδη και η έξαρση στην Κύπρο
Νέα επικαιροποιημένα στοιχεία Vaers-Δραματική αύξηση στο τετραήμερο
Ο ΠΟΥ και ο θάνατος της επιστήμης
FDA για τεστ αντισωμάτων (PCR test)
Tι κάνει η Ιαπωνία με τους ελέγχους για τους Ολυμπιακούς
Δεν περνάει ο εκβιασμός στην κοινωνία-Καθήλωση ποσοστού εμβολιασμών
Στον Καιάδα η ανθρώπινη αξία, Χρήση βίας, απάτης και πλάνης
Οι αγωνίες και ο πειθαναγκασμός των εμβολιασμένων
Οι σοβαρές αντιρρήσεις επιστημόνων για τους εμβολιασμούς διαχρονικά
Κόστος - Όφελος η μόνιμη επωδός
Σημειώσεις από την φυλακή
Η στέρηση του καφέ και της μπύρας και οι τσιλιαδόροι
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ειδική αποστολή Πέτσα
Μπαίνουμε σε μονοπάτι εμφυλίου;
Το ΕΠΑΜ επί ποδός πολέμου
Η αναγνωρισιμότητα της δουλειάς της Συμμαχίας
Βγαίνουμε και μένουμε-Ο κόσμος ζητάει το «Όλοι Μαζί»
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία από Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων
Τι έκανε ο Λένιν και η ΕΣΣΔ στις επιδημίες μέσα στην επανάσταση
Εκδήλωση στις 9 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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