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Conhecimentos Antigos - Parte 4
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7 views • December 23, 2021
Coral Castle é um monumento de pedra calcária que fica em "Homestead" na Flórida. O construtor do Castelo de Coral "Edward Leedskalnin" afirmou conhecer os segredos dos antigos construtores e provou isso construindo um castelo de coral.
O segredo é magnetismo e antigravidade. Ele construiu um dispositivo magnético para anular ou reduzir fortemente o peso daquelas pedras enormes, para que pudesse facilmente colocá-las no lugar, se não levitá-las.
O segredo é magnetismo e antigravidade. Ele construiu um dispositivo magnético para anular ou reduzir fortemente o peso daquelas pedras enormes, para que pudesse facilmente colocá-las no lugar, se não levitá-las.
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