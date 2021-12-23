Conhecimentos Antigos - Parte 4

Coral Castle é um monumento de pedra calcária que fica em "Homestead" na Flórida. O construtor do Castelo de Coral "Edward Leedskalnin" afirmou conhecer os segredos dos antigos construtores e provou isso construindo um castelo de coral.



O segredo é magnetismo e antigravidade. Ele construiu um dispositivo magnético para anular ou reduzir fortemente o peso daquelas pedras enormes, para que pudesse facilmente colocá-las no lugar, se não levitá-las.