BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Youri mag niet zwemmen 3
Videre
Videre
13 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
274 views • September 07, 2020
Het is toch allemaal wat daar in Schinveld, wil je even gaan zwemmen mag dat ook al niet, want dan krijg je gewoon tot september een verbod.
Dat overkwam natuurlijk Youri Plate weer, nou ja affijn, heel het dorp op zijn kop, Youri doorgedraaid, het is allemaal meer dan triest.

De laatste beelden die we van hem zagen waren niet fraai, Youri had zich op de parkeerplaats van de voetbal compleet volgegooid met drank en volop zitten blowen, dit was allemaal te bekijken in een lange, treurniswekkende livedinges, uiteindelijk is hij opgehaald door een vriend, de laatste beelden die we zagen was de weg met een snikkende Youri op de achtergrond.
Deze gaan we niet plaatsen want hee! Wij hebben ook gevoel!

Youri is stuk, Trump is hem ook al niet komen redden dus de teleurstelling is enorm.
Inmiddels heeft hij alles van zijn Facebook pagina gehaald en we dus niet meer kunnen zien hoe deze strijder de dag is doorgekomen. Jammer.
Nu kunnen we alleen nog maar gissen hoe het met de familie gaat.

Op de Facebookpagina staat te lezen dat Demonstratie van het Volk gaat rusten in vrede. Echt iedereen is overstuur, we leven ook enorm mee.
Daarom vandaag een hommage: 'Youri Plate, the sequal'
Meestal vind ik één filmpje wel genoeg, maar nu plaatsen we ze gewoon allemaal, met uitzondering van de twee meest tragische dus, want ook wij vinden het verdrietig dat dit zo allemaal moet eindigen.
We wensen Youri veel sterkte verder.
Dag Demonstratie voor het Volk, bedankt voor het lachen, het waren mooie tijden.

Youri mag niet meer zwemmen, deel 2
Het is toch allemaal wat daar in Schinveld, wil je even gaan zwemmen mag dat ook al niet, want dan krijg je gewoon tot september een verbod.
Dat overkwam natuurlijk Youri Plate weer, nou ja affijn, heel het dorp op zijn kop, Youri doorgedraaid, het is allemaal meer dan triest.
Keywords
yourizwemmenboos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
War Department Presses Congress to Keep Its Current Name in Defense Bill

War Department Presses Congress to Keep Its Current Name in Defense Bill

Garrison Vance
Zelensky Rejects Trump Remarks as &#8220;Totally False&#8221;

Zelensky Rejects Trump Remarks as “Totally False”

Garrison Vance
Trump Faces Dec. 11 Deadline for Deposition in $10 Billion BBC Defamation Lawsuit

Trump Faces Dec. 11 Deadline for Deposition in $10 Billion BBC Defamation Lawsuit

Douglas Harrington
Pentagon Labels Confucius Institutes as National Security Threat, Citing Hidden Propaganda Networks

Pentagon Labels Confucius Institutes as National Security Threat, Citing Hidden Propaganda Networks

Garrison Vance
Nearly 100 Ballots Recovered From Seattle Park Dumpster; Replacements Issued

Nearly 100 Ballots Recovered From Seattle Park Dumpster; Replacements Issued

Edison Reed
Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy