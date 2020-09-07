Youri mag niet zwemmen 3

Het is toch allemaal wat daar in Schinveld, wil je even gaan zwemmen mag dat ook al niet, want dan krijg je gewoon tot september een verbod.

Dat overkwam natuurlijk Youri Plate weer, nou ja affijn, heel het dorp op zijn kop, Youri doorgedraaid, het is allemaal meer dan triest.



De laatste beelden die we van hem zagen waren niet fraai, Youri had zich op de parkeerplaats van de voetbal compleet volgegooid met drank en volop zitten blowen, dit was allemaal te bekijken in een lange, treurniswekkende livedinges, uiteindelijk is hij opgehaald door een vriend, de laatste beelden die we zagen was de weg met een snikkende Youri op de achtergrond.

Deze gaan we niet plaatsen want hee! Wij hebben ook gevoel!



Youri is stuk, Trump is hem ook al niet komen redden dus de teleurstelling is enorm.

Inmiddels heeft hij alles van zijn Facebook pagina gehaald en we dus niet meer kunnen zien hoe deze strijder de dag is doorgekomen. Jammer.

Nu kunnen we alleen nog maar gissen hoe het met de familie gaat.



Op de Facebookpagina staat te lezen dat Demonstratie van het Volk gaat rusten in vrede. Echt iedereen is overstuur, we leven ook enorm mee.

Daarom vandaag een hommage: 'Youri Plate, the sequal'

Meestal vind ik één filmpje wel genoeg, maar nu plaatsen we ze gewoon allemaal, met uitzondering van de twee meest tragische dus, want ook wij vinden het verdrietig dat dit zo allemaal moet eindigen.

We wensen Youri veel sterkte verder.

Dag Demonstratie voor het Volk, bedankt voor het lachen, het waren mooie tijden.



Youri mag niet meer zwemmen, deel 2

Het is toch allemaal wat daar in Schinveld, wil je even gaan zwemmen mag dat ook al niet, want dan krijg je gewoon tot september een verbod.

Dat overkwam natuurlijk Youri Plate weer, nou ja affijn, heel het dorp op zijn kop, Youri doorgedraaid, het is allemaal meer dan triest.