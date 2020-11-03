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EDUCATION: [ HOME HARDENING | Fortifying a Place of Residence BONE TACTICAL ] FORTIFYING HOME; CREATE KILL ZONES; DEAL WITH THE THREAT; NEVER CALL THE POLICE -THEY ARE NOT YOUR FRIENDS OR DEFENDERS
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510 views • November 03, 2020
HARDEN YOUR HOME TO INTRUDERS AND RAIDS
CREATE KILL ZONES
DO NOT CALL THE POLICE THEY ARE NOT YOUR FRIENDS
DO NOT TURN YOURSELF IN - LOOK AT KYLE RITTENHOUSE
NO PRISONERS
KILL THE INTRUDERS AND RAIDERS
THEN CALL YOUR LAWYER TO DEAL WITH THE POLICE AFTER YOU HAVE LEFT THE STATE OR COUNTRY.
RAIDERS SHOULD KNOW - PATRIOTS ARE NOT GOING TO ARREST THEM
ONCE THEY HAVE RAIDED THE HOME. TOO TIME CONSUMING AND IT IS NOT WISE TO LEAVE THE RAIDERS ALIVE. LOOK AT THE GOVERNMENTS UNWARRANTED CHARGES ON PRISONER OF WAR KYLE RITTENHOUSE.
KILL THE THREAT
CALL YOUR LAWYER
DO NOT TALK TO THE POLICE
CALLING 9 11 IS TALKING TO THE POLICE AND LOOK AT THOSE IDIOTS
THEY WANT YOU TO SHOOT AND RELOAD WITH ONE HAND WHILE THE DISPATCHER TELLS YOU STAY ON THE PHONE. FUCK THAT.
SHOOT WITH 2 HANDS AND DO NOT LEAVE THE LINE OPEN SO THEY CAN USE THE RECORDING AGAINST YOU.
DEAL WITH THE THREAT - KILL THE THREAT
CALL YOUR LAWYER AFTER YOU ARE SAFELY OUT OF REACH OF THE POLICE.
LET YOUR LAWYER DO YOUR TALKING FOR YOU. INVOKE THE 5th AMENDMENT RIGHT TO REMAIN SILENT. CALLING 9 11 IS NOT INVOKING 5th AMENDMENT. OH, AND THEN THE POLICE WANT YOU TO PUT YOUR GUN DOWN WHEN THERE ARE STILL THREATS AROUND.
POLICE SHOOTING HOMEOWNERS IN THEIR OWN HOMES. THAT IS A THREAT.
THE POLICE WOULD LIKE TO SHOOT A LAWYER LET THE LAWYER BE THERE TO ANSWER THE QUESTIONS. POLICE CAN PICK UP THE BODY AND GET THE HELL OFF THE PROPERTY.
Bone Tactical
109K subscribers
Greg Tambone shares a multitude of inside information on securing your home against any type of threat. Whether it be burglars, natural disasters, or the zombie apocalypse... this video will have you squared away and prepared to defend your home against all dangers foreign and domestic.
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CREATE KILL ZONES
DO NOT CALL THE POLICE THEY ARE NOT YOUR FRIENDS
DO NOT TURN YOURSELF IN - LOOK AT KYLE RITTENHOUSE
NO PRISONERS
KILL THE INTRUDERS AND RAIDERS
THEN CALL YOUR LAWYER TO DEAL WITH THE POLICE AFTER YOU HAVE LEFT THE STATE OR COUNTRY.
RAIDERS SHOULD KNOW - PATRIOTS ARE NOT GOING TO ARREST THEM
ONCE THEY HAVE RAIDED THE HOME. TOO TIME CONSUMING AND IT IS NOT WISE TO LEAVE THE RAIDERS ALIVE. LOOK AT THE GOVERNMENTS UNWARRANTED CHARGES ON PRISONER OF WAR KYLE RITTENHOUSE.
KILL THE THREAT
CALL YOUR LAWYER
DO NOT TALK TO THE POLICE
CALLING 9 11 IS TALKING TO THE POLICE AND LOOK AT THOSE IDIOTS
THEY WANT YOU TO SHOOT AND RELOAD WITH ONE HAND WHILE THE DISPATCHER TELLS YOU STAY ON THE PHONE. FUCK THAT.
SHOOT WITH 2 HANDS AND DO NOT LEAVE THE LINE OPEN SO THEY CAN USE THE RECORDING AGAINST YOU.
DEAL WITH THE THREAT - KILL THE THREAT
CALL YOUR LAWYER AFTER YOU ARE SAFELY OUT OF REACH OF THE POLICE.
LET YOUR LAWYER DO YOUR TALKING FOR YOU. INVOKE THE 5th AMENDMENT RIGHT TO REMAIN SILENT. CALLING 9 11 IS NOT INVOKING 5th AMENDMENT. OH, AND THEN THE POLICE WANT YOU TO PUT YOUR GUN DOWN WHEN THERE ARE STILL THREATS AROUND.
POLICE SHOOTING HOMEOWNERS IN THEIR OWN HOMES. THAT IS A THREAT.
THE POLICE WOULD LIKE TO SHOOT A LAWYER LET THE LAWYER BE THERE TO ANSWER THE QUESTIONS. POLICE CAN PICK UP THE BODY AND GET THE HELL OFF THE PROPERTY.
Bone Tactical
109K subscribers
Greg Tambone shares a multitude of inside information on securing your home against any type of threat. Whether it be burglars, natural disasters, or the zombie apocalypse... this video will have you squared away and prepared to defend your home against all dangers foreign and domestic.
https://www.bonetactical.com/store/c4...
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https://amzn.to/2WgImfm
ReoLink
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