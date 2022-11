Το πρόβλημα με την παγκοσμιοποίηση - The problem with Globalization

The Problem with Globalization

Το πρόβλημα με την Παγκοσμιοποίηση

Μετάφραση βίντεο απο το InternationalHub με τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης

A translated video by InternationalHub about the problems of globalization.







Original Video - Αρχικό βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=uZXJYE0ZY0s

YouTube channel - Κανάλι YouTube:

https://www.youtube.com/c/TheInternationalHub









ORIGINAL TEXT - ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Globalization is not what most people expected. We thought this rising tide would lift all boats, but it hasn't. So has globalization failed? According to research, globalization can be redirected to improve the lives of people all over the world. But it will require us to think differently. #IHub #InternationalHub





TRANSLATION - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Η Παγκοσμιοποίηση δέν είναι ότι περίμενε ο κόσμος.Νομίζαμε πως θα επέρχετω ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τάξεις, αλλά δέν ήρθε. Έχει λοιπόν αποτύχει η παγκοσμιοποίηση; Σύμφωνα με έρευνα, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να ανακατευθυνθεί ωστε να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Αλλά θα χρειαστεί να σκευτούμε διαφορετικά.





