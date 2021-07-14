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2021-07-14 Sitzung 60 Dr Reinar Fuellmich with Dr Malone (2hr21m) FULL VERSION
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40 views • July 19, 2021
Corona Ausschuss - Ausweichkanal
https://youtu.be/Jtc-_0tkeog
Der Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch.
Erfahren Sie mehr über den Ausschuss: https://corona-ausschuss.de
Anonyme Hinweise an den Corona-Ausschuss: https://securewhistleblower.com
Telegram Ausschuss: https://t.me/s/Corona_Ausschuss
Telegram OVALmedia: https://t.me/s/OVALmedia
Nur durch Ihre Spende ist die Arbeit des Ausschusses möglich.
Spendenbescheinigungen können wir derzeit leider noch nicht ausstellen.
Rechtsanwaltsanderkonto/Treuhandkonto:
Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich
Verwendungszweck: “Spende Corona-Ausschuss”
IBAN: DE06 3701 0050 0989 9305 04
BIC: PBNKDEFFXXX
_______________________________________
Die Stiftung Corona Ausschuss ist Produzentin der Live Streams und inhaltlich verantwortlich.
OVALmedia Berlin GmbH verantwortet die technische Übertragung. Beide finanzieren ihre Arbeit durch Spenden. Bitte unterstützen Sie auch OVALmedia.
Überweisung:
Name: Robert Cibis
IBAN: DE93 7603 0080 0200 8728 18
BIC: CSDBDE71
Paypal:
OVALmedia Berlin GmbH
https://www.paypal.com/paypalme/ovalmediaberlin
https://youtu.be/Jtc-_0tkeog
Der Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch.
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