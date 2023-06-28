Скоро все ваши фантики также...

Нигерия страдает от нехватки наличных денег в обращении! Поскольку банки уничтожают свои банкноты в массовом порядке, поскольку их страна является одной из первых, кто полностью включился в повестку дня "CBDC".

"Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya

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