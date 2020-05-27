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'Ο Ηλίας Κασιδιάρης για το νέο κόμμα Ελλήνων
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167 views • May 27, 2020
Στις 4 Ιουνίου, ο Ηλίας Κασιδιάρης (https://twitter.com/IliasKasidiaris) θα παρουσιάσει το όνομα και το έμβλημα του νέου κόμματος Ελλήνων.
Επιτέλους, δημιουργείται και στην Ελλάδα μία ισχυρή πολιτική δύναμη έκφρασης των εθνικών θέσεων και υπεράσπισης του Ελληνικού Ιδεώδους. Μία δύναμη που θα λειτουργήσει ως ασπίδα ενάντια στους διώκτες της Εκκλησίας και τους κήρυκες της ισλαμοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.
Με δομημένη οικονομική πρόταση για αυτάρκεια και άνθηση της ελληνικής παραγωγής, με απώτερο στόχο την επιστροφή στην Πατρίδα των εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας που «εξορίστηκαν» από το ανάλγητο πολιτικό κατεστημένο. Με πρόσωπα άφθαρτα, καθαρά, υψηλού επιπέδου και κύρους, που θα εξυψώσουν τον ελληνικό λόγο ενάντια σε ένα αντεθνικό πολιτικό σύστημα.
Ήδη, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, το νέο κίνημα έχει εγγράψει χιλιάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου χτυπά η καρδιά του Ελληνισμού. Παρά την οργανωμένη αποσιώπηση όλων των συστημικών τηλεοπτικών μέσων, η είδηση έχει διαδοθεί σαν πυρκαγιά και έχει τονώσει το εθνικό φρόνημα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.
Επιτέλους, δημιουργείται και στην Ελλάδα μία ισχυρή πολιτική δύναμη έκφρασης των εθνικών θέσεων και υπεράσπισης του Ελληνικού Ιδεώδους. Μία δύναμη που θα λειτουργήσει ως ασπίδα ενάντια στους διώκτες της Εκκλησίας και τους κήρυκες της ισλαμοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.
Με δομημένη οικονομική πρόταση για αυτάρκεια και άνθηση της ελληνικής παραγωγής, με απώτερο στόχο την επιστροφή στην Πατρίδα των εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας που «εξορίστηκαν» από το ανάλγητο πολιτικό κατεστημένο. Με πρόσωπα άφθαρτα, καθαρά, υψηλού επιπέδου και κύρους, που θα εξυψώσουν τον ελληνικό λόγο ενάντια σε ένα αντεθνικό πολιτικό σύστημα.
Ήδη, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, το νέο κίνημα έχει εγγράψει χιλιάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου χτυπά η καρδιά του Ελληνισμού. Παρά την οργανωμένη αποσιώπηση όλων των συστημικών τηλεοπτικών μέσων, η είδηση έχει διαδοθεί σαν πυρκαγιά και έχει τονώσει το εθνικό φρόνημα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.
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