PACK YOUR BAGS LET'S LEAVE
HERMES THOTH
ENCANTO--TRACK 2
YES IT'S SO EASY, JUST PICK UP YOUR BAGS AND LEAVE
TELL EVERYONE YOU'RE FED UP WITH ALL OF THIS
LET'S CATCH A PLANE AND GET THE HELL OUT OF HERE
LET'S PACK OUR BAGS LET'S LEAVE
MY HEART CAN EASILY SENSE THERE'S SOMETHING REALLY WRONG WITH THIS
THIS TOPSY TURVEY STORY TOLD SEEMS SO WRONG TO ME
I MUST BE DREAMING
BUT I MUST SERIOUSLY LISTEN TO WHAT MY HEART SAYS
I MUST WAKE UP...NOW WAKE UP
AND FROM MY HEART I TELL YOU ALL NOW WE MUST LEAVE
YOUR LIFE IS WORTH THE PRICE IT COSTS TO TRULY FREE YOUR HEART
AND LEAVE YOUR LOVED ONES IN THE FOREST WITHOUT A LIGHT
THE LIGHT OF TRUTH THAT SHINES ON YOU
NOW LISTEN CLOSELY TO MY HEART'S LOVE REFRAIN
IT GIVES A SIMPLE WAY TO FREE YOUR HEART
FROM MASCERADING AS A LOVER WITHOUT A HEART
SO DON'T FORGET TO LET YOUR LOVED ONES KNOW
I LOVE YOU BUT MY HEART IS TELLING ME
THIS MASCERADE IS OVER....PRETENDING FEAR IS LOVE
LET'S PACK OUR BAGS LET'S LEAVE
YES, IT'S SO EASY....JUST PICK UP YOUR BAGS AND LEAVE
TELL EVERYONE, THEN GET THE HELL OUT OF THERE
CATCH THE NEXT PLANE AND GO TO WHERE HEARTS ARE FREE
PACK UP YOUR BAGS AND SAY YOUR BYE BYES
FLUTE
AND DON'T FORGET TO SAY
I LOVE YOU BUT MY HEART IS TELLING ME
THIS MASCERADE IS OVER....PRETENDING FEAR IS LOVE
NOW IT'S TIME TO FLY WHERE TRUE LOVE FLOWS
SO LET'S JUST GO
AND BRING YOUR HEART WITH YOU
GUITAR
JUST PACK YOUR BAGS AND LEAVE
THE MASCERADE OF FEAR
JUST PACK YOUR BAGS AND LEAVE
FLUTE
MY HEART CAN EASILY SENSE THERE'S SOMETHING REALLY WRONG WITH THIS
THIS TOPSY TURVEY STORY TOLD SEEMS SO WRONG TO ME
I MUST BE DREAMING
BUT WE MUST SERIOUSLY LISTEN TO WHAT OUR HEARTS SAY
WE MUST WAKE UP....WAKE UP
AND FROM OUR HEARTS I TELLS US ALL NOW WE MUST LEAVE
I CAN'T FORGET MY HEART.... IT'S TELLING ME
DON'T FORGET YOUR HEART....HE'S TELLING ME
CAN'T FORGET MY HEART....IT'S TELLING ME
DON'T FORGET YOUR HEART...HE'S TELLING ME
CAN'T FORGET MY HEART....HE'S TELLING ME
JUST PACK YOUR BAGS LET'S LEAVE