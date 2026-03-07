BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
PACK YOUR BAGS LET'S LEAVE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
5 views • 2 days ago

PACK YOUR BAGS LET'S LEAVE

HERMES THOTH


ENCANTO--TRACK 2


YES IT'S SO EASY, JUST PICK UP YOUR BAGS AND LEAVE

TELL EVERYONE YOU'RE FED UP WITH ALL OF THIS

LET'S CATCH A PLANE AND GET THE HELL OUT OF HERE

LET'S PACK OUR BAGS LET'S LEAVE


MY HEART CAN EASILY SENSE THERE'S SOMETHING REALLY WRONG WITH THIS

THIS TOPSY TURVEY STORY TOLD SEEMS SO WRONG TO ME

I MUST BE DREAMING

BUT I MUST SERIOUSLY LISTEN TO WHAT MY HEART SAYS

I MUST WAKE UP...NOW WAKE UP

AND FROM MY HEART I TELL YOU ALL NOW WE MUST LEAVE


YOUR LIFE IS WORTH THE PRICE IT COSTS TO TRULY FREE YOUR HEART

AND LEAVE YOUR LOVED ONES IN THE FOREST WITHOUT A LIGHT

THE LIGHT OF TRUTH THAT SHINES ON YOU

NOW LISTEN CLOSELY TO MY HEART'S LOVE REFRAIN

IT GIVES A SIMPLE WAY TO FREE YOUR HEART

FROM MASCERADING AS A LOVER WITHOUT A HEART


SO DON'T FORGET TO LET YOUR LOVED ONES KNOW

I LOVE YOU BUT MY HEART IS TELLING ME

THIS MASCERADE IS OVER....PRETENDING FEAR IS LOVE

LET'S PACK OUR BAGS LET'S LEAVE


YES, IT'S SO EASY....JUST PICK UP YOUR BAGS AND LEAVE

TELL EVERYONE, THEN GET THE HELL OUT OF THERE

CATCH THE NEXT PLANE AND GO TO WHERE HEARTS ARE FREE

PACK UP YOUR BAGS AND SAY YOUR BYE BYES


FLUTE


AND DON'T FORGET TO SAY

I LOVE YOU BUT MY HEART IS TELLING ME

THIS MASCERADE IS OVER....PRETENDING FEAR IS LOVE

NOW IT'S TIME TO FLY WHERE TRUE LOVE FLOWS

SO LET'S JUST GO

AND BRING YOUR HEART WITH YOU


GUITAR


JUST PACK YOUR BAGS AND LEAVE

THE MASCERADE OF FEAR

JUST PACK YOUR BAGS AND LEAVE


FLUTE


MY HEART CAN EASILY SENSE THERE'S SOMETHING REALLY WRONG WITH THIS

THIS TOPSY TURVEY STORY TOLD SEEMS SO WRONG TO ME

I MUST BE DREAMING

BUT WE MUST SERIOUSLY LISTEN TO WHAT OUR HEARTS SAY

WE MUST WAKE UP....WAKE UP

AND FROM OUR HEARTS I TELLS US ALL NOW WE MUST LEAVE


I CAN'T FORGET MY HEART.... IT'S TELLING ME

DON'T FORGET YOUR HEART....HE'S TELLING ME

CAN'T FORGET MY HEART....IT'S TELLING ME

DON'T FORGET YOUR HEART...HE'S TELLING ME

CAN'T FORGET MY HEART....HE'S TELLING ME

JUST PACK YOUR BAGS LET'S LEAVE


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
