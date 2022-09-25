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Der "Smart Defender" - Schutz vor WIFI, WLAN & Co ... Überall!
Norbert Heuser Improve Yr Life
Norbert Heuser Improve Yr Life
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14 views • September 25, 2022

Selbst im Stadtwald bei Spaziergang oder im Park, beim Angeln am Fluss, wo weit und breit sonst niemand ist, im Café, an der Raststätte, auf allen Autobahnen, in Kirchen, im Supermarkt: Überall gibt es Mobilfink, überall gibt es kostenloses WIFI, fast aus jedem Haus, an dem man vorbeigeht, "umspülen" uns gleich mehrere WLAN-Netze. Das ist alles schick und bequem und niemand möchte darauf verzichten. Wir möchten ja erreichbar sein. Viele von uns müssen es sogar.

Aber welchen Preis zahlen wir dafür, dass wir in jedem Fast-Food-Laden oder Supermarkt nochmal bei Freunden nachfragen können, ob sie denn bald da sind oder ob man noch was für's Wochenende einkaufen soll? Viele Ärzte sagen es unter der Hand, dass sie davon überzeugt sind, dass diese Dauerdusche, nein, dieser Platzregen an Frequenzen nicht gesund ist. Weder für Mensch noch Tier noch Pflanze. Immer mehr Menschen sind sich darüber im Klaren, die Bedenken wachsen. Gegen den superstarken Mobilfunkstandard 5G regt sich zunehmend Widerstand. Aber, selbst wenn man dem ausweichen will - es geht nicht. Er wird eingeführt und auch, wenn man ihn selbst nicht benutzt, er ist rund um uns herum.

Also, so sagte sich Norbert Heuser, es braucht einen Schutzschirm, den man auch unterwegs um sich herum gegen ALLE Arten von künstlicher, elektromagnetischer Strahlung aufspannen kann. Und so machte er sich daran und entwickelte den "Smart Defender", den es als Schutzraum-Erzeuger im 100 Meter-Durchmesser gibt (Radius 50 Meter), als kleinere Ausgabe für die Umgebung, wie das Hotelzimmer, mit 20 Metern Durchmesser (Radius 10 Meter) oder nur für die direkte, persönliche Umgebung, mi einem Durchmesser von 10 Metern (Radius 5 Meter). Natürlich breitet sich der Schutz kugelförmig um das Gerät aus. Innerhalb dieses Raumes werden die chaotischen Frequenzen verschiedener Strahlungsquellen harmonisiert zu einem Zustand, der für biologische Wesen, also Pflanzen, Tiere, Menschen unschädlich ist.

Alle Geräte von Norbert Heuser werden von dem unabhängigen BESA-Institut zertifiziert, was man auch auf seiner Webseite einsehen kann. Wer Norbert Heusers Webinare und Interviews zu Themen sehen will, die auf Youtube nicht gezeigt werden, der kann dies auf Norberts Bitchute-Kanal tun: https://www.bitchute.com/channel/ipc-norbert-heuser/ Wer mehr wissen will, kann Norbert Heuser selbst kontaktieren:


Kontakt:
Norbert Heuser
https://verbesseredeinleben.info
Tel.: 03591 – 531 7440

Keywords
wifiwlanschutzelektromagnetische feldergesundheitsgefahrharmonisierung
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