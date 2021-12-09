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Ο Dr.Sucharit Bhakdi - Προβαίνει Σε Μεγαλη Αποκαλυψη
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445 views • December 09, 2021
Ο Dr.Sucharit Bhakdi - Προβαίνει Σε Μεγαλη Αποκαλυψη Ότι Κατέχει Στοιχεία Ότι Τα Μπόλια Προκαλούν Θάνατο!
Επιπλέον απευθύνεται πρώτη φορά στον Κυπριακό λαό, στην Κυπριακή Κυβέρνηση, στην Κυπριακή Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα αλλά και στους γιατρούς στην Κύπρο και στέλνει δυνατή προειδοποίηση προς τους Ιατρούς στην Κύπρο.
Ο Dr Bhakdi ενημερώνει, προειδοποιεί & αποκαλύπτει βαρυσήμαντες πληροφορίες που δεν μπορούν να τις αγνοήσουν οι Ιατροί!
Επιπλέον απευθύνεται πρώτη φορά στον Κυπριακό λαό, στην Κυπριακή Κυβέρνηση, στην Κυπριακή Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα αλλά και στους γιατρούς στην Κύπρο και στέλνει δυνατή προειδοποίηση προς τους Ιατρούς στην Κύπρο.
Ο Dr Bhakdi ενημερώνει, προειδοποιεί & αποκαλύπτει βαρυσήμαντες πληροφορίες που δεν μπορούν να τις αγνοήσουν οι Ιατροί!
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